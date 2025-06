30 milioni per il bomber: la Roma lo scippa alla Juventus

Calciomercato Roma, 30 milioni per l’attaccante: i giallorossi fanno sul serio e vogliono prendere il calciatore. Ecco la situazione lì davanti

Dovbyk, Shomurodov e Abraham, che verrà valutato da Gasperini che lo voleva all’Atalanta prima di capire come muoversi per il futuro. Questo al momento è il parco attaccanti della Roma: ma non è nemmeno certo che possa rimanere identico e soprattutto se all’inizio del nuovo campionato ci saranno tutti e tre.

In ogni caso, come vi abbiamo spiegato in tempi non sospetti, la Roma si sta guardando intorno alla ricerca di almeno un altro attaccante e uno dei profili attenzionati dal club è sicuramente quello di Lucca dell’Udinese. Ma prima, da quelle parti, si deve chiudere la cessione del club che dovrebbe arrivare tra pochi giorni. I Pozzo ormai avrebbero deciso di lasciare con l’ennesima proprietà americana pronta a investire nella Serie A. Quindi attesa. Ma questa attesa, secondo La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, sta portando la Roma anche a fare altre valutazioni.

Calciomercato Roma: occhi su Krstovic

Non è una novità, ve ne abbiamo parlato anche in altre circostanze. Ma la Roma starebbe tenendo in considerazione la mossa Krstovic. L’attaccante del Lecce, il miglior tiratore del calcio italiano, è valutato dai 25 ai 30 milioni di euro dai salentini. Non è una cifra comoda per le casse giallorosse, forse con tutti quei soldi si potrebbe arrivare a qualcosa di più importante, ma il ruolino di marcia del centravanti dei salentini stuzzica dalle parti di Trigoria. Ricordiamo che Krstovic era stato accostato anche con una certa insistenza alla Juventus.

Un giocatore che ha chiuso la propria annata con 12 gol in 38 partite risultando determinante dentro una squadra che ha raggiunto la salvezza all’ultima giornata vincendo contro la Lazio all’Olimpico. Potrebbe essere l’attaccante del futuro, anche perché ha dimostrato di avere qualità sia fisiche che tecniche importanti.

Ma non solo, ha una voglia innata di mangiarsi il campo. Elettrico, voglioso di prendere tutti i palloni che circolano in mezzo al campo e scaricarli in porta. Insomma, un calciatore che ha solamente margini di miglioramento e forse l’investimento sarebbe anche corretto. Vedremo.