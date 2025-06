Bomba Inter e Roma: 15 milioni e affare chiuso

Il mercato ha da tempo acceso i suoi motori e si appresta a calare i suoi primi colpi. Roma ed Inter attendono i primi positivi responsi.

Nel grande calderone delle società alla ricerca di un nuovo tecnico in vista della stagione 2025-26 potrebbe entrare a breve anche l’Inter. La disfatta nella finale di Champions League contro il PSG ha lasciato molti dubbi soprattutto a Simone Inzaghi.

L’Inter attende la decisione del suo tecnico e nel frattempo prepara il suo Mondiale per Club. La Roma la sua scelta l’ha fatta ed è Gian Piero Gasperini. Per il tecnico di Grugliasco si attende soltanto l’ufficialità, per il resto è tutto risolto. Tra chi ancora non sa con quale tecnico inizierà la prossima stagione, anche la Juventus è, al momento, nella stessa situazione dell’Inter, e chi invece le idee le ha già ben chiare, s’inserisce il mercato pronto ai primi colpi.

Roma ed Inter nuovo scontro sul mercato?

Sono settimane che circolano nomi a valanga per ciascuna società di Serie A. Come detto non tutte sanno dove andare a parare dal momento che vivono situazioni ancora in via di definizione ma qualcosa comunque inizia ad emergere.

Dalla Germania arriva notizia del forte interessamento tra le altre, dell’Inter per Danilho Doekhi, classe 1998, difensore olandese di origini surinamesi di 190 cm. di altezza dell’Union Berlino. Un affare che si potrebbe chiudere per una cifra attorno ai 15 milioni di euro. Anche la Fiorentina di Rocco Commisso, altra società alla ricerca di un nuovo tecnico, segue con attenzione l’evoluzione della vicenda riguardante il difensore ‘orange’.

Un nome non nuovo in Italia dal momento che un paio di stagioni fa era stato accostato anche alla Roma. Il difensore olandese, infatti, era finito nel taccuino dell’allora direttore sportivo giallorosso, Tiago Pinto. Al momento non appare un profilo che potrebbe interessare alla nuova Roma che Gian Piero Gasperini ha in mente di allestire.