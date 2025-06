Calciomercato Roma, Conte ha scelto il pallino di Gasperini

Il cervellotico puzzle allenatori si sta lentamente componendo. Roma e Napoli hanno risolto la questione e sono pronte a sfidarsi sul mercato.

Il Napoli è passato in un amen dalla grande paura alla goduria massima. Temeva di perdere lo scudetto in piena zona Cesarini ed in più di vedere andar via il suo tecnico in direzione Torino verso l’odiata Juventus.

In una manciata di giorni è arrivato prima il quarto scudetto e poi la conferma ufficiale che Antonio Conte sarebbe rimasto sulla panchina del Napoli anche la prossima stagione. E’ bastato un ritocco dell’ingaggio che male non fa e la promessa di Aurelio De Laurentiis di mettere su un mercato da Champions.

Ed un grande mercato il Napoli lo sta già pianificando. Antonio Conte è riuscito a tirare fuori il massimo da una rosa che ha mostrato diverse lacune alla quale è stato poi anche tolto un fuoriclasse come Kvaratskhelia, chiedere all’Inter per ulteriori informazioni. Quelle lacune devono ora essere colmate.

Antonio Conte anticipa Gian Piero Gasperini

Con la conferma di Antonio Conte sulla panchina partenopea Aurelio De Laurentiis è convinto di poter aprire un ciclo vincente. Come dargli torto con il miglior allenatore a disposizione e con Inter, Milan e Juventus in evidente difficoltà?

Orazio Accomando sul suo profilo X ha lanciato un nome in ottica Napoli: “tra i profili valutati da Manna e Conte c’è anche Lorenzo Lucca in uscita dall’Udinese“. Il classe 2000 di Moncalieri è però seguito anche dalla Roma. L’ormai prossimo tecnico giallorosso, Gian Piero Gasperini, non sembra affascinato da Artem Dovbyk ed il nazionale azzurro può rappresentare un profilo interessante da portare nella capitale.

Il Napoli, al momento, rappresenta la concorrenza peggiore per la Roma. Ha appena conquistato lo scudetto, giocherà la prossima Champions League, ha un bilancio in perfetto ordine e quindi non avrà problemi ad avviare investimenti importanti. Napule è il nuovo ombelico del calcio italiano e la squadra da battere. L’Inter di Beppe Marotta e Simone Inzaghi è già preistoria.