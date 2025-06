Dalla Juve alla Roma, addio a zero e sostituto con la clausola: bomba da 51 milioni

Dalla Juventus alla Roma c’è un colpo a zero in dirittura d’arrivo e un sostituto che dovrà essere pagato ben 51 milioni di euro. Le manovre di mercato sono già cominciate

Giallorossi e bianconeri stanno cercando di capire come rinforzare la propria rosa e sono pronti ad alcuni colpi importanti. C’era un nome prendibile da svincolato che faceva gola ad entrambi, ma al momento sembra essersi inserita con forza una big europea.

Il mercato sta per entrare nel vivo e anche a livello di date si può già operare per il Mondiale per Club alle porte. Alcuni colpi possono essere messi a punto nelle Federazioni che ospitano le squadre impegnate nel nuovo torneo ospitato dagli Stati Uniti. L’Inter sta provando a mettere a segno alcuni innesti (vedi Luis Enrique dell’OM) e anche la Juve, altra italiana coinvolta, potrebbe garantirsi qualche boost extra. Uno ad esempio che avrebbe fatto comodo poteva essere Thomas Partey dell’Arsenal, in scadenza di contratto al 30 giugno e magari tesserabile con un piccolo indennizzo.

Il centrocampista ghanese ha disputato una buona stagione con i Gunners, protagonisti di una semifinale contro il PSG attesa da anni. Purtroppo il sogno di arrivare a Monaco è stato infranto dai francesi, ma la squadra di Arteta ha fatto un’ottima figura, dopo aver eliminato il Real Madrid.

Juventus e Roma devono dire addio a Thomas Partey: sul centrocampista è piombato il Barcellona

Partey in questa stagione ha giocato ad ottimi livelli, collezionando 35 presenze solo in Premier e mostrandosi integro dopo i tanti problemi fisici del passato. A 31 anni è tornato quel mediano solido e invalicabile che avevamo conosciuto anche con l’Atletico Madrid. L’Arsenal lo aveva pagato la bellezza di 45 milioni di sterline nel 2020 e ora lo perderà a zero, visto che non c’è l’intenzione di rinnovare il contratto.

La Roma dal canto suo ci aveva fatto un pensierino, come possibile sostituto di Paredes, ma al momento sembra tutto più difficile. Per Thomas Partey, infatti, è pronto a scendere in campo il Barcellona di Flick, che può garantirgli un contratto più ricco e un progetto più serio e vincente. La Juventus dovrà mettersi l’anima in pace al pari dei giallorossi, mentre l’Arsenal non sembra più di tanto preoccupato, visto che come riportato dalla stampa inglese, sul tavolo ci sono già 51 milioni di sterline pronte per accontentare la Real Sociedad e strappargli Zubimendi, un altro basco dopo Merino.