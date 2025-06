Frattesi alla Roma, scambio choc con l’Inter: non solo Zalewski

Frattesi sempre nel mirino della Roma, soprattutto dopo gli ultimi fatti di Monaco: ora come contrapartita non si parla più solo di Zalewski

Il centrocampista dell’Inter è al centro dei pensieri di Ranieri e Ghisolfi e ovviamente piacerebbe anche a Gian Piero Gasperini, che potrebbe esaltarlo con le caratteristiche del suo calcio. Per portarlo nella Capitale potrebbe servire una doppia contropartita.

La Roma ha un piano per arrivare a Davide Frattesi, ma rischia di poter saltare se l’Inter insisterà a chiedere una specifica contropartita. Andiamo però con ordine. Il centrocampista nerazzurro ha avuto un duro battibecco con Simone Inzaghi nella finale di Champions League contro il PSG. La disfatta del Biscione non è passata inosservata, visto che si tratta della sconfitta con maggiore scarto di sempre nella storia della competizione europea. Frattesi voleva avere più spazio, incidere di più e d’altronde se l’era anche meritato con i gol contro Bayern Monaco e Barcellona, decisivi per arrivare in finale.

Se Inzaghi decidesse alla fine di restare ad Appiano Gentile per Frattesi ci sarebbe obbligatoriamente l’unica soluzione di cambiare aria. Roma e la Roma lo aspettano a braccia aperte ma non possono coprire l’intera richiesta di Marotta, che a gennaio era di oltre 40 milioni di euro. Si può fare a cifre inferiori e inserendo delle contropartite tecniche.

L’Inter potrebbe pensare ad una nuova contropartita: oltre a Zalewski a Marotta piace Mancini

Zalewski verrà riscattato dai nerazzurri, dopo aver disputato una buona seconda parte di stagione. Per il classe 2002 Marotta e Ausilio pagheranno i 6.5 milioni previsti. A questo la Roma vorrebbe aggiungere un altro cartellino, per abbassare le richieste su Frattesi. Come riportato dai colleghi di calciomercato.com, non si tratta però di Pellegrini, già proposto in inverno, bensì di Gianluca Mancini. Il centrale difensivo dovrebbe però essere una delle architravi della squadra di Gian Piero Gasperini e risulta difficile ipotizzare una cessione proprio ora.

Qualora non dovesse andar bene il capitano giallorosso, alle prese con l’infortunio alla coscia che lo terrà fuori almeno fino a settembre, Ghisolfi proverà ad alzare la parte cash, magari convincendo l’Inter ad abbassare le pretese. Tutto dipenderà comunque dal futuro di Inzaghi e da quanto seria si farà la concorrenza del Napoli, sempre in agguato sul ragazzo.