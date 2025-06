Futuro Svilar, decisione definitiva e annuncio ‘ufficiale’

Svilar e il rinnovo con la Roma, decisione definitiva e annuncio UFFICIALE: lo ha detto proprio l’agente. Ecco la bomba di Radio Radio.

Sono tante le questioni con le quali bisognerà fare i conti in casa Roma nel corso dei prossimi mesi e settimane, con la questione allenatore ormai disambiguata e che dovrà portare solamente all’annuncio ufficiale di Gian Piero Gasperini in giallorosso. Dopo la separazione definitiva e comunicata dalla stessa Atalanta, l’ormai ex tecnico orobico si appresta a tuffarsi nell’affascinante quanto delicata sfida romanista, conscio delle difficoltà e, ovviamente, necessitate delle garanzie richieste con ogni probabilità a Ranieri e Ghisolfi per la costruzione di una squadra e di un progetto solidi e pazienti.

Per farlo, oltre che a tempo, dedizione e convergenza di vedute di lunga prospettiva, sarà fondamentale anche consegnarli una squadra preservata nei suoi elementi più importanti e arricchita con profili funzionali e coerenti con le richieste e la ricerca di gioco da parte di Gasperini.

Ciò si rifletterà, dunque, in un calciomercato che dovrà essere ben ponderato e, almeno stando così le cose, destinato a regalare emozioni e novità importanti sia in entrata che uscita. In attesa di capire chi possa effettivamente arrivare e chi partire, uno dei nomi in grado di attirare le attenzioni principali resta quello di Mile Svilar.

Calciomercato Roma, l’annuncio su Svilar: “Non rinnoverà”

Il portiere è stato il giocatore più importante della Serie A nel suo ruolo, distinguendosi per una stagione ad altissimo livello e in grado di confermare lo status ottenuto già durante il campionato svolto sotto la guida di De Rossi quasi due anni fa, una volta aver spodestato Rui Patricio.

Attualmente, Svilar ha un contratto in scadenza nel 2027, a cifre inferiori al milione di euro. La Roma continua ad apparire tranquilla, al netto di una divergenza fin qui emersa tra le proposte recapitate e le richieste dell’entourage, superiori rispetto alle intenzioni di Florent Ghisolfi e colleghi. La volontà, ad ogni modo, resta quella di proseguire insieme, con il portiere squisitamente ambientatosi nella Capitale ma altresì finito nel mirino di tanti club, con gli ultimi interessi che riportavano al Napoli di Conte, oltre che alla Juventus in caso di addio a Di Gregorio dopo un anno e allo stesso Milan, con un Maignan reduce dall’ennesima stagione di alti e bassi.

Proprio sulla questione rinnovo, intanto, l’agente del portiere avrebbe espresso una vera e propria sentenza a Radio Radio, come riporta la stessa fonte. Stando a quanto scrive Ilario Di Giovambattista, l’entourage avrebbe affermato che il suo assistito non rinnoverà con la Roma. Verità, mezza verità o semplice gioco delle parti?