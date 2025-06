Giravolta Friedkin, colpo da 30 milioni in Premier League

Calciomercato Roma, i Friedkin giocano su due tavoli e sono pronti al passo indietro per i giallorossi. Ecco cosa sta succedendo

Lo sappiamo che i Friedkin hanno deciso di investire in Europa nel corso dell’anno prendendo un’altra squadra. Quell’Everton che dopo un inizio di stagione difficile ha cambiato tecnico raggiungendo la salvezza.

Adesso, i proprietari americani della Roma, per la prima volta al di là della Manica inizieranno la stagione sapendo di poter fare delle scelte importanti. Decisive per il futuro. Ed è ormai da diverso tempo che si parla di una montagna di soldi pronti da investire per rinforzare la squadra. Sono molti, anche, gli intrecci che potrebbero riguardare la Roma. Si è parlato di Beto, ad esempio, l’attaccante con un passato in Italia all’Udinese accostato con insistenza ai colori giallorossi. Ma anche di Calvert-Lewin, in scadenza e che potrebbe essere un colpo a zero.

Calciomercato Roma, i Friedkin cambiano strategia

Nelle scorse settimane si è parlato, inoltre, di un possibile interesse della Roma nei confronti del centrocampista del Brighton O’Riley. Un giocatore che, nella prima parte della stagione appena andata in archivio ha giocato poco per via di qualche infortunio. Di tutt’altro spessore, invece, il suo finale, con delle prestazione che secondo le informazioni che sono state riportate da Sky Sports, avrebbero alzato il livello di attenzione da parte dei Friedkin, ma per l’Everton.

Non si sa ancora se il Brighton lo voglia cedere, di certo dopo un solo anno in Inghilterra la società non vorrebbe venderlo per una cifra inferiore ai 30 milioni di euro, che non è altro il costo sostenuto la passata estate per portarlo dalla Scozia. Nell’articolo della fonte citata prima, inoltre, si parla anche di diversi club della Serie A pronti a fare un’offerta e tra queste ci sarebbe anche la Roma, anche se nessuna viene nominata. Vedremo, quindi, verso quale squadra i Friedkin decideranno di investire per questo colpo. Sicuramente ai giallorossi, un giocatore con queste caratteristiche, farebbe comodo.