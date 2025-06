Inzaghi alla Juventus: le cifre del tradimento sono ufficiali

Il finale di stagione ha regalato emozioni e sentenze semplicemente inimmaginabili soltanto qualche settimana fa.

Fino ad un paio di settimane fa la stagione dell’Inter e quella della Juventus erano imparagonabili. Da un lato vi era una squadra, quella guidata da Simone Inzaghi, ancora in piena lotta per lo scudetto e con all’orizzonte la seconda finale di Champions League in tre anni.

In casa Juventus si stavano già raccogliendo i cocci di una stagione fallimentare sapendo che a breve ne sarebbero arrivati altri. Una manciata di giorni dopo la situazione è quasi completamente mutata. Se infatti all’interno della Juventus, se possibile, il caos è decisamente aumentato, un capovolgimento totale lo si è avuto all’Inter.

Lo scudetto perduto per un solo punto a favore del Napoli dell’ex Antonio Conte con in allegato una vagonata di rimpianti e qualche polemica arbitrale ha rappresentato soltanto il triste preludio alla serata di Monaco di Baviera. La sconfitta per 5-0 contro il PSG di Luis Enrique ha rappresentato una disfatta imprevista ed imprevedibile.

Adesso anche alla Pinetina si raccolgono cocci.

Simone Inzaghi nuovo tecnico della Juventus?

Gli sviluppi della coda della stagione appena conclusasi ha messo sulla stessa barca Juventus ed Inter. Per entrambe la stagione si è conclusa con ‘0 titoli‘ ed entrambe puntano un nuovo tecnico in vista della prossima stagione.

Juventus ed Inter sono ancora, per motivi diversi, in uno stato confusionale che certo non aiuta in un momento delicato come questo. L’Inter rischia di perdere il suo allenatore dopo che Simone Inzaghi ha annunciato di non sapere ancora se sarà sulla panchina dei nerazzurri durante il Mondiale per Club Fifa che inizierà tra pochi giorni negli Stati Uniti.

Per il grande evento a stelle e strisce la Juventus, altra rappresentante dell’Italia, dovrebbe invece avere ancora Igor Tudor sulla sua panchina, ma dopo? Dalla Continassa filtra ben poco ed allora ci si può affidare alle sempre puntuali quote di Sisal.it che rappresentano un affidabile termometro della situazione.

Simone Inzaghi alla Juventus è ora quotato a 6, in caduta libera se si pensa che la quota precedente era 10. La stagione appena conclusasi ha regalato emozioni forti come non mai, ma forse non ha ancora terminato di regalarcele.