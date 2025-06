Osimhen in Serie A: scambio choc e niente Juve

Scambio clamoroso in Serie A: Osimhen diventa una pedina per arrivare al top player e accontentare Antonio Conte. Niente firma con la Juventus.

Il nome di Victor Osimhen continua ad essere uno di quelli in grado di attirare attenzioni e attese tra le fila di tifosi e addetti ai lavori, ormai consapevoli della situazione dell’attaccante del Napoli. All’ombra del Vesuvio sono ben consapevol di non doversi attendere alcuna tipologia di prosecuzione dei rapporti con uno degli eroi dello Scudetto vinto con Spalletti due anni fa, il cui contratto scadrà il prossimo anno ma per il quale, oltre ogni ragionevole dubbio, si cercherà una soluzione per quest’estate.

Dopo l’anno trascorso in prestito al Galasataray, il nigeriano farà rientro in Campania, ma solo tempestivamente, con ogni probabilità. Della sua situazione fu avvisato Conte in primis sin dal suo arrivo, senza alcuna possibilità di ingerenza da parte del mister leccese per la forte presa di posizione del calciatore e del suo entourage, al termine di un campionato ricco di tensioni tra il numero 9 e lo spogliatoio. Ora, anche alla luce di altre dinamiche di calciomercato, Osimhen potrebbe rivelarsi una clamorosa pedina di scambio in Serie A, beffando in questo modo anche la stessa Juventus.

Le ultime settimane, come noto, hanno regalato non poche emozioni alla città di Napoli, con la conferma di Conte dopo la vittoria e la felice riuscita del Presidente De Laurentiis nel convincerlo alla permanenza. I segnali sono presto arrivati, con dinamiche di mercato già ben apparecchiate e colpi all’orizzonte che ben lasciano intendere la concretezza e la serietà delle intenzioni del club azzurro.

Osimhen pedina di scambio per Leao: le ultime sul Napoli di Conte

Oltre all’attesa per De Bruyne, nello specifico, le penne de Il Mattino hanno evidenziato come il DS Manna si stia muovendo per Rafael Leao, esterno del Milan che, con l’arrivo di Allegri, potrebbe salutare i rossoneri. Pur risultando potenzialmente un profilo ideale per i dettami tattici del livornese, infatti, il numero 10 potrebbe lasciare seriamente quest’estate Via Aldo Rossi. Come noto, sulle sue tracce ci sono da tempo diversi club europei ma, tornando alla su citata fonte, un concreto interesse potrebbe essere proprio quello del Napoli.

La suggestione, a questo punto, è ben presto lanciata, con Leao intenzionato a lasciare il Milan, ma con il club rossonero che verosimilmente lo lascerà partire solo al fronte di un’offerta consona rispetto al suo valore. E chissà, appunto, che la provocazione di chiedere Osimhen possa davvero assumere contorni reali, allontanando dallo spogliatoio del Napoli una situazione da almeno un anno a questa parte problematica e consegnando nelle mani di Antonio Conte il tanto atteso sostituto di Kvaratskhelia.

Ad Allegri, al contempo, verrebbe garantito un elemento in attacco di importanza tutt’altro che trascurabile.