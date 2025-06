Quadriennale firmato, accordo appena chiuso con la Roma

Calciomercato Roma, accordo chiuso e cifre choc. Ecco l’aggiornamento dell’ultim’ora sulla trattativa lampo di Florent Ghisolfi.

Il calciomercato giallorosso dovrà restituire importanti novità al mondo Roma tutto, con un’attenzione destinata a riguardare una pluralità di aspetti e, nello specifico, la costruzione di una rosa che sia ben coerente con le caratteristiche richieste da Gian Piero Gasperini. Il tecnico ormai ufficialmente ex Atalanta è atteso dall’annuncio da parte del club giallorosso, dopo la separazione annunciata proprio nella giornata di ieri dal club di Percassi.

Affinché un allenatore del suo calibro possa far bene, è necessario consegnargli giocatori adatti e coerenti alle sue idee di gioco, anche ben memori di quanto costruito a Bergamo con il tempo, plasmando e adattando profili e aumentandone il valore in termini qualitativi e, conseguentemente, economici. La pazienza, insomma, sarà un aspetto fondamentale, così come la capacità della Roma di riuscire a ricavare la giusta linfa da eventuali cessioni, a sostegno delle necessarie operazioni in entrata.

Calciomercato Roma, accordo trovato col Benfica per Dahl

Fondamentale, da tale punto di vista, anche la capacità degli addetti ai lavori giallorossi nel saper costruire un giusto bilancio tra entrate e uscite, assicurando a Gasperini dei giocatori funzionali, ma anche la politura della rosa attraverso cessioni mirate e congeniali anche in termini economici e di bilancio.

Non trascurabile, a tal proposito, gli ultimi aggiornamenti circa la cessione di Samuel Dahl al Benfica: il laterale svedese, arrivato a Roma la scorsa estate per circa 4 milioni di euro, è approdato in prestito alla squadra portoghese lo scorso gennaio, dove è riuscito a trovare quella continuità mai effettivamente avuta nella Capitale. L’obiettivo e la speranza della Roma, dunque, era quella di monetizzare il massimo da una sua possibile uscita, evitando di avere a libro paga l’ennesimo giocatore scarsamente utilizzato.

Le buone prestazioni e la crescita avuta col Benfica hanno alla fine portato il club iberico a puntare su di lui con decisione: firma quadirennale praticamente avvenuta da parte del giocatore, in seguito all’accordo totale tra i due club per un suo trasferimento definitivo a 10 milioni di euro più bonus, compresa una possibile percentuale di rivendita assestantesi sul 30percento.