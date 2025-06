30 milioni e addio Svilar: la Roma ha già trovato l’erede

Il mercato della Roma si è già in messo in movimento e la priorità riguarda la sostituzione del numero uno belga nel caso decidesse di lasciare i giallorossi.

Manca ancora l’ufficialità ma pare essere davvero un dettaglio. La Roma il suo nuovo tecnico lo ha già scelto ed è Gian Piero Gasperini.

La scelta più importante è stata fatta, ora deve partire il tanto auspicato effetto a cascata che riguarda i giocatori che entreranno a Trigoria nonché coloro che Trigoria la saluteranno per sempre. Entrate-uscite da vagliare non soltanto dal punto di vista tecnico ma anche, e forse soprattutto, dal punto di vista economico.

La Roma ha ancora qualcosa da sistemare a livello di bilancio per cui il progettò in vista del prossimo mercato dovrà valutare entrambe le direzioni. Tale contesto economico non sta certo impedendo ai dirigenti giallorossi, insieme ovviamente al nuovo tecnico, di compiere le prime valutazioni e decidere quali debbano essere le priorità.

Addio Svilar, ecco il suo sostituto

Al momento la vicenda che getta un certo allarme in casa Roma riguarda la situazione di Mile Svilar.

Il rinnovo del contratto del numero uno giallorosso è ancora in alto mare e questo preoccupa non poco Gian Piero Gasperini. La Roma sta iniziando a valutare reali alternative all’estremo difensore belga. L’insider di mercato, Ekrem Konur, sul suo profilo X, ha messo sul tavolo un nome di un possibile numero uno della Roma in caso di addio di Mile Svilar:

“Lucas Perri è molto richiesto! Dopo una prima stagione impressionante come numero 1 del Lione, il portiere 27enne attira l’interesse di club di Serie A e Premier League. L’AS Roma ha fatto un approccio“. La valutazione fatta dal Lione per il suo numero uno è di 30 milioni di euro e non scenderà sotto tale soglia.

Sul numero uno brasiliano vi sarebbero anche diversi club della Premier League. La priorità, e la speranza, della Roma è che Mile Svilar accetti la proposta della società giallorossa. Occorre, però, anche premunirsi in caso di novità negative.