Addio Inzaghi, ora è UFFICIALE: Mourinho all’Inter

Addio Inzaghi, dopo l’incontro di oggi il tecnico ha deciso di salutare i nerazzurri e andare in Arabia Saudita. E c’è l’ipotesi che porta a Mourinho

Simone Inzaghi ha deciso di lasciare l’Inter, rinunciando ad un altro anno di contratto. Beh, dire rinunciando alcune volte sta a significare che il tecnico lascia dei soldi. La verità, invece, è che ha deciso di andare in Arabia Saudita, accettando l’offerta dell’Al Hilal di 25milioni di euro all’anno. Qualcosa alla quale non si può davvero dire di no.

Adesso l’Inter è alla ricerca di un nuovo allenatore e il nome forte è quello di Fabregas. Nonostante il Como abbia offerto allo spagnolo un contratto da 5 milioni di euro all’anno e la certezza di agire sul mercato in maniera importante, ancora Cesc non ha sciolto le riserve. Dalla Spagna è rimbalzata la voce di Simeone – anche se sembra fuori budget – e infine in Italia rimangono in pista Vieira e Chivu, altri due ex. Ma un altro ex, almeno stando a quanto scritto da Fabio Bergomi su X, potrebbe essere preso in considerazione.

Addio Inzaghi: spunta anche Mourinho

Il profilo sarebbe quello di José Mourinho, l’ultimo tecnico che ha permesso a squadre italiane di vincere qualcosa in Europa. Nel 2010 ha centrato il Triplete con l’Inter e poi ha vinto la Conference League con la Roma. L’insider citato prima ha scritto questo: “Fabregas pronto, in caso Mou. Chivu last chance“. Insomma, qualora la pista Fabregas non dovesse andare in porto, allora la seconda opzione potrebbe essere appunto lo Special One.

Vedremo se poi ci sarà davvero qualcosa di reale in tutto questo: Mourinho, adesso al Fenerbahce in Turchia, nella stagione che da poco si è conclusa ha chiuso al secondo posto alle spalle del Galatasaray. Esonerato dai Friedkin nel gennaio del 2024, dopo un po’ ha trovato questa sistemazione. Chissà se davvero bussasse Marotta alla sua porta cosa succederebbe. Di certo i tifosi dell’Inter lo vorrebbero. Su questo crediamo ci possano essere davvero pochissime discussioni.