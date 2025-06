Calciomercato Roma, Chiesa ha già deciso il prossimo club

Calciomercato Roma, arriva l’annuncio UFFICIALE di Chiesa che non lascia spazio a dubbi. Ecco il suo futuro dopo l’anno al Liverpool.

Nel corso del recente passato, sono stati tanti i nomi in grado di tenere elevatissima l’attenzione degli addetti ai lavori, tra allenatori e direttori sportivi. Ne sa qualcosa anche la stessa Roma, non nuova a continui e ripetuti accostamenti a giocatori che si è cercato di portare a Trigoria, non sempre con successo. Anche l’estate ormai iniziata, dunque, si appresta a generare avances e attenzioni da parte di chi, come Ghisolfi, è ben consapevole di dover apportare doverose modifiche alla rosa.

L’insieme di cambiamenti in casa Roma, più nello specifico, è partita dall’individuazione del nuovo allenatore, concretizzatasi in Gian Piero Gasperini, atteso dall’annuncio ufficiale in casa giallorossa, dopo l’ormai avvenuta separazione consensuale dall’Atalanta. Cosa potrà dare il tecnico non è presto detto, sebbene la consapevolezza nel suo valore, così come nella necessità di dovergli fornire tempo e strumenti, non vada messa in discussione.

Più specificamente, si attende un’estate fatta di incastri e capacità di ben equilibrare le entrate con le uscite, cercando altresì di scovare profili importanti e coerenti con le esigenze tecniche dell’allenatore, oltre che con le possibilità economiche del club.

Chiesa e il ritorno in Serie A, da Allegri a Thiago Motta: quanti annunci

Da tale punto di vista, dunque, un nome come quello di Federico Chiesa, non solo in casa Roma, resta più che affascinante e spendibile, con il giocatore atteso da un necessario percorso di risalita in cattedra dopo le difficoltà vissute tra Torino e Liverpool negli ultimi due anni. Al termine di una stagione non proprio entusiasmante in Premier League, l’ex Juventus stimola gli interessi della Serie A dove, proprio come un anno fa, continua ad essere accostato a realtà come Milan o Napoli.

La stessa Roma non può essere scartata aprioristicamente, sebbene i discorsi relativi agli interessi nei suoi confronti non siano ormai recentissimi. Intanto, proprio in queste ore, Federico Chiesa ha rilasciato un’intervista presso La Gazzetta dello Sport, pronunciandosi anche su un possibile ritorno in Serie A, con dichiarazioni tutt’altro che banali anche in ottica Milan. A seguire gli estratti principali.

Non mi è mai stato offerto il rinnovo. Motta mi aveva detto che non avrei fatto parte del progetto, e di cercarmi una squadra’. Mi sono trovato così ad allenarmi con altri giocatori che erano nella mia stessa situazione perché Motta non mi ha voluto più. È stato un grande dispiacere, pensavo di poter dare ancora tanto alla Juve.

Io, così come il mio agente e la mia famiglia, abbiamo un ottimo rapporto col Liverpool. Voglio arrivare pronto al raduno, cercheremo la soluzione migliore per tutti. Allegri al Milan è una grande scelta per i rossoneri, Max non lo sento da settembre quando mi aveva fatto gli auguri per l’Inghilterra. E un ritorno alla Juve anche in prestito? Mai dire mai… Sicuramente sono contento di vedere Chiellini nella nuova dirigenza: Giorgio è una garanzia”.