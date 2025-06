Calciomercato Roma, gol e assist per la Serie A: affare da 10 milioni

Manca ancora l’annuncio ufficiale di Gian Piero Gasperini alla Roma ma il tecnico di Grugliasco è già al lavoro in ottica mercato estivo.

Cercasi tasselli di qualità da inserire nella nuova Roma di Gian Piero Gasperini. Lo sguardo della società giallorossa si muove a 360° perché la rosa necessita di una ristrutturazione. Quanto poi questa debba andare in profondità lo deciderà il tecnico di Grugliasco.

La Roma ha scelto un allenatore che ha ambizione da vendere e pretende, da subito, una Roma competitiva. Pertanto si aspetta un mercato ricco di operazioni, sia in entrata che in uscita, che soddisfino, però, le sue richieste. Al momento difesa, centrocampo o attacco poco conta poiché le attenzioni sono rivolte in pari misura verso tutti i reparti.

E se a Trigoria si sta iniziando a valutare concretamente l’ipotesi di un sostituto di Mile Svilar, ecco che anche il centrocampo, che vedrà sicuramente qualche partenza, anche di rilevante peso specifico, necessiterà di qualche volto nuovo di pari, o più alto, livello.

La Roma guarda in Olanda

Il centrocampo è classicamente la zona nevralgica del campo. Lo è ancor di più per un tecnico con le idee, e le esigenze, di Gian Piero Gasperini. Profili di qualità in grado di essere utilizzati in diversi ruoli della mediana. Un giovane Teun Koopmeiners, per intenderci, quello visto con l’Atalanta dello stesso Gian Piero Gasperini, non certo il lontano parente avvistato dalle parti di Torino.

Il prospetto seguito dalla Roma lo ha annunciato il nostro direttore Daniele Trecca su X: “Dopo una stagione da 11 gol (4 in Europa League) e 8 assist, Sven Mijnans dell’AZ Alkmaar è finito nei radar di diverse squadre europee, comprese Bologna, Fiorentina e Roma che restano vigili nonostante la concorrenza“.

Classe 2000, Sven Mijnans è un centrocampista centrale olandese dell’AZ Alkmaar, il club in cui ha militato proprio Teun Koopmeiners. In possesso di ottime qualità tecniche, Sven Mijnans è in grado di assicurare anche un buon bottino di reti stagionale. Il suo costo accessibile, 10 milioni di euro, può facilitare la felice conclusione dell’operazione.