Del Piero allenatore della Juve: hanno comunicato le cifre

L’odierna Juventus sta vivendo una profonda crisi di identità. Si prepara ad una nuova rivoluzione che potrebbe toccare società, dirigenti oltre che la componente tecnica.

Il popolo bianconero lancia un disperato S.O.S. dal momento che la Juventus sembra essersi accartocciata su sé stessa dopo una stagione da dimenticare. Come non bastasse ecco arrivare, una dietro l’altra, scelte della proprietà che lasciano perplessi.

Ora la Juventus è nella mani di John Elkann che sta provando a ricostruire i quadri dirigenziali dopo l’inatteso allontanamento del direttore tecnico Cristiano Giuntoli che segue quello annunciato qualche settimana fa di Francesco Calvo, responsabile dell’area commerciale della Juventus.

Per due dirigenti che, più meno a sorpresa, lasciano definitivamente la Continassa eccone due pronti ad entrare. Damien Comolli dal prossimo 4 giugno sarà il nuovo Direttore Generale della Juventus e Giorgio Chiellini che sale di grado per andare a ricoprire il ruolo di Direttore Football Strategy, profilo di primo piano all’interno dell’area tecnica.

Alex Del Piero nuovo tecnico della Juve, cosa dicono i numeri?

Una Juventus alla ricerca di un’identità perduta che si avvia ad una nuova rivoluzione. Nuovi dirigenti che dovranno decidere, prima di tutto, chi guiderà i bianconeri nella stagione 2025-26.

Igor Tudor dopo aver raggiunto l’obiettivo che gli era stato richiesto, la qualificazione alla prossima Champions League, guiderà i bianconeri al Mondiale per Club che partirà a metà giugno negli Stati Uniti. Decisivi i prossimi giorni, con relativi colloqui con i nuovi dirigenti appena insediati.

Accanto al tecnico croato rimangono ancora diverse opzioni possibili per la panchina bianconera ed accanto a queste la suggestione più intrigante. E’ di pochi giorni fa l’annuncio di Alessandro Del Piero di aver completato il corso per allenatori a Coverciano. Ha conseguito la licenza UEFA Pro, che gli potrà permettere di allenare in tutte le categorie del calcio italiano, compresa la Serie A, e in tutte le competizioni UEFA.

E’ bastato l’annuncio dell’ex fuoriclasse bianconero per iniziare ad ipotizzare l’inimmaginabile, ovvero un Alessandro Del Piero sulla panchina della Juventus già a partire dalla prossima stagione. Le quote relative alle scommesse possono fornirci qualche indicazione. Al momento l’ipotesi ‘Pinturicchio‘ come prossimo allenatore della Juventus è data a 25. E chissà che l’ennesimo ‘anno zero’ della Juventus non parta con la più imprevedibile delle scommesse.