Firma giallorossa e addio Juve: hanno scelto il nuovo bomber

Firma giallorossa e niente Juventus, arriva la decisione sul nuovo bomber da consegnare a Giampiero Gasperini. Ecco le ultime di calciomercato.

Restano tanti gli aspetti coi quali la Roma dovrà fare i conti nelle prossime settimane e durante lo svolgimento di un calciomercato che non poche novità potrebbe regalare ai giallorossi e all’interno di un progetto destinato a ripartire da Gian Piero Gasperini dopo la stagione di grandi sovversioni e ribaltamenti appena conclusa.

Il tecnico ormai ex Atalanta cercherà di lavorare sul sereno e riassestato sostrato lasciato da Ranieri dopo i circa sette mesi di duro e concreto lavoro nella Capitale, al termine del quale il testaccino, ormai in vesti dirigenziali, ha deciso di affidare la panchina proprio al collega Gasp.

Non ancora annunciato ufficialmente, quest’ultimo si è detto curioso delle prossime sfide della carriera durante il saluto all’Atalanta ed è adesso atteso da un’estate durante la quale cercherà di ridisegnare la squadra giallorossa, partendo dalle sue certezze e iniziando, poi, a integrarla con profili funzionali e adatti alle sue visioni e al suo stile di gioco. Plurimi, dunque, i reparti dove intervenire, con una certa attenzione che andrà certamente orientata anche ad un attacco che potrebbe fare anche un passo oltre Dovbyk.

Calciomercato Roma, Krstovic al posto di Lucca: la decisione sul numero 9 per Gasperini

La posizione dell’attaccante ucraino non è ancora nota né disambiguata: al netto di una stagione di ambientamento contraddistinta da un buon bottino stagionale e da goal pesanti, l’ex Girona sarà certamente oggetto di valutazioni nell’ottica del possibile connubio delle sue caratteristiche con quelle ricercate da Gian Piero Gasperini, bravo a valorizzare non poco anche i profili offensivi e i suoi bomber.

Da questo punto di vista, la mattinata odierna ci ha restituito interessanti informazioni circa le osservazioni giallorosse verso campionati esteri e in Germania, più precisamente in casa Stoccarda. Dipendesse dai tifosi, però, la scelta del nuovo attaccante sarebbe facilmente presa, affidando lo slot offensivo ad un giocatore già conoscitore del nostro campionato. Più nello specifico, nel sondaggio lanciato sul nostro canale Telegram, alla richiesta di preferenze tra Nikola Krstovic e Lorenzo Lucca, la platea romanista ha sentenziato il bomber del Lecce come possibile rinforzo ideale.

Entrambi accostati anche alla Roma, alla luce di vecchie richieste anche dello stesso Gasperini, sono destinati certamente a suscitare le attenzioni degli addetti ai lavori di Trigoria e non solo. Come si ricorderò, infatti, sia Krstovic che Lucca piacciono anche ad altre big, come Napoli, Milan, Inter e Juventus.