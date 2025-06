Gasp stoppa la Roma: affare bloccato

Gasperini e la decisione immediata sul calciomercato: arriva la comunicazione che stoppa la Roma. L’affare è già stato bloccato.

Con l’attesa solamente dell’annuncio ufficiale del nuovo allenatore, le attenzioni principali di questa fase si stanno già orientando nei confronti di un calciomercato che non poche novità potrebbe apportare in casa giallorossa nel corso di quest’estate. A circa un anno dalla conclusione di quello che doveva essere un progetto triennale con Daniele De Rossi, a Trigoria si apprestano a dare principio ad un nuovo capitolo, questa volta con Gian Piero Gasperini.

L’ex Atalanta, separatosi ufficialmente dai bergamaschi, sarà il nuovo allenatore della Roma, come ormai chiaro da circa una settimana a questa parte: a nulla sono serviti gli inserimenti della Juventus per portarlo a desistere e venire meno alla parola data a Ranieri e Ghisolfi in quel di Firenze, teatro del testimoniato incontro prandiale. Proprio in quell’occasione, con contatti verosimilmente avviati dallo stesso Ranieri già nelle precedenti settimane e mesi, si sarà parlato anche delle certezze e delle garanzie da consegnare nelle mani del tecnico, al cui approdo dovrà far seguito una campagna acquisti squisitamente orientata e calibrata sulle sue esigenze.

Calciomercato Roma, Cristante al centro del progetto Gasperini

Più nello specifico, una volta a Trigoria, da Gasperini arriveranno sentenze e decisioni circa l’ossatura della squadra da preservare, apportando quindi modifiche attraverso acquisti ben mirati e in grado di rispondere agli aneliti tecnico-tattici di un mister che ha già dimostrato tante volte di saper lavorare con giocatori giovani e da plasmare.

Servirà, ovviamente, anche un giusto incastro e bilancio con i giocatori già presenti nella rosa, oggetto di valutazioni diretta durante quest’estate. Le ultime notizie, però, lasciano intendere come, verosimilmente, Gasperini abbia già le idee chiare su alcuni giocatori, rispetto ai quali avrebbe deciso di puntare e ripartire nella costruzione di questa nuova realtà progettuale. Nello specifico, è Attilio Malena che riferisce significativi aggiornamenti su Bryan Cristante, risalito in cattedra con Claudio Ranieri e distintosi per l’ennesimo campionato di grande presenza e disponibilità.

Lanciato proprio da Gasperini in quel di Bergamo prima dell’arrivo a Roma, secondo la su citata fonte, il numero 4 sarebbe considerato dal prossimo tecnico giallorosso come uno dei profili sui quali apparecchiare la costruzione veniente: bloccato, stando a quanto si legge, qualsivoglia discorso relativo ad una sua cessione, contrariamente alle previsioni che inizialmente parevano poter essere avanzate sul suo conto.