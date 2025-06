La Roma ci ha preso gusto: altra sfida alla Juve dopo Gasp | ASRL

Nuovo duello di calciomercato tra bianconeri e giallorossi in vista della prossima stagione

Dopo aver battuto la Juventus sul fronte allenatore, la Roma è pronta ad entrare in rotta di collisione con i bianconeri anche sul calciomercato dei giocatori. Mantenendo fede alla parola data a Claudio Ranieri, Gian Piero Gasperini è pronto ad iniziare una nuova avventura in giallorosso e spera di ricevere una rosa all’altezza per affrontare al meglio tutte e tre le competizioni.

Alle prese con la difficile trattative per il rinnovo di Mile Svilar, Florent Ghisolfi può già contare su un discreto tesoretto grazie ai riscatti di Enzo Le Fée a circa 24 milioni di euro e quello di Samuel Dahl a 11 milioni di euro. Attraverso altre cessioni minori, il dirigente francese spera di riuscire ad evitare la partenza di un pezzo pregiato, con Evan Ndicka e Manu Koné che possono trasformarsi in pilastri fondamentali sotto la guida Gasp.

Calciomercato Roma, sfida alla Juve a centrocampo

Per quanto riguarda i movimenti in entrata, la Roma avrà bisogno di rinforzi in ogni settore del campo e per andare a dama dovrà per forza di cose entrare in rotta di collisione con altri club, anche italiani. In attacco, si parla molto di Nikola Krstovic e Lorenzo Lucca, che piacciono anche a Inter, Milan e Juve. A proposito dei bianconeri, nelle prossime settimane potrebbe accendersi una sfida da 25 milioni di euro a centrocampo.

Stando alle informazioni in possesso di Asromalive.it, il nuovo dirigente bianconero Damien Comolli è un grande estimatore di Habib Diarra. Il capitano dello Strasburgo è un profilo che già da mesi figura sul taccuino di Ghisolfi. Abile sia in fase difensiva che in fase di costruzione, il 21enne francosenegalese di recente ha riconosciuto di aver ricevuto sondaggi dall’Italia, dove piace anche al Milan, e dalla Premier League.

Sotto contratto con il club francese fino al 30 giugno del 2028, Diarra viene dalla sua migliore stagione a livello realizzativo. In trentatré presenze complessive, il centrocampista ha collezionato 4 gol e 5 assist, meritandosi anche le attenzioni del Chelsea, club gemello di quello transalpino.