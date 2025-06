Solo sei mesi in giallorosso: l’addio alla Roma è UFFICIALE

Calciomercato Roma, l’addio adesso è ufficiale. C’è il comunicato del club giallorosso. Ecco le cifre dell’affare. Saluta subito la Capitale

Era solamente una formalità, ma adesso è anche arrivato l’annuncio ufficiale. Sì, perché dopo l’accesso alla Premier League non c’era dubbi che il suo futuro non sarebbe stato più alla Roma. E infatti, il club capitolino, con una nota apparsa sul proprio sito, ha spiegato il tutto.

Enzo Le Fée, centrocampista francese che la Roma avevo preso dalla Ligue 1, è stato ceduto a titolo definitivo al Sunderland. “L’AS Roma comunica di aver ceduto a titolo definitivo Enzo Le Fée al Sunderland. Arrivato nella Capitale nell’estate del 2024, il centrocampista francese ha collezionato 10 presenze in giallorosso”.

“Il 10 gennaio 2025 si era trasferito al Sunderland a titolo temporaneo fino al termine della stagione, conquistando con il club inglese la promozione in Premier League battendo lo Sheffield nella finale playoff di Championship. In bocca al lupo per questa nuova avventura in Premier, Enzo”. Questa la nota ufficiale, quindi, del club, che ha chiuso di fatto dopo sei mesi l’avventura di Le Fée in maglia giallorossa.

La Roma, stando alle notizie sulla questione che qualche giorno fa erano state riportate da Il Tempo, va in maniera definitiva in Inghilterra per 18 milioni di euro e 6 di bonus, di cui 2 facili e 4 dipendenti dalla permanenza della squadra nel massimo campionato inglese. In tutto questo c’è anche un 10% sulla futura plusvalenza.