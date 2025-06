Svilar al posto di Maignan: niente rinnovo e addio

Nelle ultime ore sono emerse novità di particolare rilievo in merito ad uno dei temi di calciomercato più delicati dell’estate

Le premesse dell’era Gasperini sono chiare: la Roma dovrà cambiare in funzione del sistema di gioco e della filosofia desiderata dal tecnico torinese, il quale ha già messo in chiaro la propria volontà di giungere ad agosto con un rgnaico che rispetti le proprie velleità tecnico-tattiche.

Come dimostrato dalla seconda parte dell’anno sotto la sapiente gestione di Sir Claudio, la rosa della Roma non è di certo composta da elementi di scarso pregio, ma vi sarà comunque da compiere un accurato studio dell’undici titolare e della panchina per comprendere come cucire al meglio il vestito giallorosso intorno alle curve della mente calcistica dell’ex Atalanta.

Per farlo occorrerà di certo chiudere una serie di operazioni, tanto in entrata, quanto in uscita. Ecco le ultime su uno degli affari più chiacchierati delle ultime settimane, che, oltre a coinvolgere i vertici giallorossi, influenzerà anche il calciomercato del Milan di Massimiliano Allegri.

Svilar e Maignan nel mirino del Chelsea: le ultime

Dopo aver vinto la Conference League e aver riportato il Chelsea in zona Champions League, Enzo Maresca non ha alcuna intenzione di accontentarsi e, adesso, l’idea condivisa con i vertici dei Blues è quella di confezionare una luccicante sessione di calciomercato per tornare competitivi anche per la lotta della lega più competitiva al mondo.

Per farlo sarà di certo necessario trattenere i fenomeni accuditi sino ad oggi (spicca in tal senso la preziosa permanenza di Cole Palmer, la cui consacrazione come leader tecnico non può che giovare alla causa dei londinesi), ma anche accogliere nuovi calciatori che possano completare una rosa tutt’altro che scarsa.

In tal senso, tra i numerosi nomi segnati e cerchiati in rosso sul taccuino della dirigenza dei Blues vi è senza dubbio alcuno il nome di Mike Maignan, che, come anticipato dalla nostra redazione, è saldamente nel mirino dei londinesi. Di recente, tuttavia, pare che i vertici del Chelsea abbiano aggiunto un altro nome alla lista dei possibili bersagli: Mile Svilar.

L’estremo difensore giallorosso ha letteralmente incantato tifosi e appassionati nel corso dell’ultima stagione, ma, nonostante ciò, pare che la revisione del contratto che lo lega alla Roma sia ancora in corso, il che ha donato speranza a le varie corteggiatrici come il sopracitato Chelsea.