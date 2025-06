Terremoto Roma, il doppio annuncio ribalta l’attacco

Terremoto Roma: il doppio annuncio dal ritiro delle nazionali ribalta tutto. Ecco le parole di due elementi chiacchierati in casa giallorossa

Tutti in attesa ovviamente dell’annuncio ufficiale di Gasperini. Prima deve arrivare la risoluzione contrattuale con l’Atalanta – ma ovviamente non c’è nessun tipo di problema – poi la Roma potrà depositare il contratto dell’allenatore che prenderà il posto di Ranieri.

Evidente che, messo da parte questo tema, adesso si entra nel vivo del calciomercato con tutte quelle che sono le idee e i possibili colpi che Ghisolfi ha voglia di piazzare in questa finestra importante, decisiva per la prossima stagione e che darà ovviamente indicazioni su quelli che saranno gli obiettivi giallorossi. La sensazione è che uno dei reparti che verrà davvero stravolto è l’attacco. E il nome che in queste ore sta circolando con una certa insistenza è quello di Krstovic.

Terremoto Roma, le parole di Krstovic e Saelemaekers

Ed è stato proprio l’attaccante del Lecce a parlare dal ritiro della sua nazionale annunciando, di fatto, l’addio. A specifica domanda sul proprio futuro ha risposto in questo modo: “Sto pensando alle prossime partite con la nazionale e poi parlerò con le persone più vicine a me e deciderò cosa è meglio. Al momento, sono più vicino a lasciare il club” ha sentenziato. Quindi la Roma ci può realmente provare a prenderlo anche se deve battere quella che è la concorrenza della Juventus.

Ci sono anche da registrare quelle che sono state le parole di Saelemaekers sul proprio futuro. Come sappiamo è tornato al Milan e i primi approcci giallorossi per tenerlo a Trigoria non hanno dato i frutti sperati: “Restare è un’opzione, anche se non ho ancora avuto contatti con il nuovo allenatore. Mi è sempre piaciuto giocare per il Milan ma la cosa più importante per me è trovare un progetto in cui continuare a guadagnare minuti e progredire”. Un annuncio anche questo su quello che potrebbe essere il suo futuro con le possibilità di rivederlo a Roma che sono ridotte davvero al minimo.