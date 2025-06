Accordo raggiunto con Chiesa: il ritorno è immediato

Accordo raggiunto con Federico Chiesa: ecco la situazione che si è creata attorno alle prestazioni dell’esterno di proprietà del Liverpool

Giornate intense per i dirigenti della Roma. E, in attesa del comunicato ufficiale di Gasperini, che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni, continuano a sondare il mercato. E a parlare di rinnovi, soprattutto quello di Svilar.

Oggi con il portiere c’è stato un incontro, capiremo nei prossimi giorni come andrà a finire anche se le parole di Ghisolfi di questa mattina hanno sicuramente messo un po’ di tranquillità ai tifosi. Il dirigente ha praticamente spiegato che di problemi non ce ne saranno e, il giornale, ha pure ipotizzato che ci possano essere ulteriori incontri dopo la chiusura del mercato. La sensazione è che la chiusura possa arrivare molto prima. Detto questo, è evidente che i giallorossi abbiamo bisogno di ulteriori rinforzi e un nome che ha sempre stuzzicato è quello di Federico Chiesa.

Accordo raggiunto con Chiesa: va al Milan

Lo scorso anno, prima del passaggio in Premier League, la Roma ha trattato il giocatore che ha sparato alto chiudendo di fatto ogni possibilità di approdare nella Capitale. La sua annata in Inghilterra, nonostante la vittoria dello scudetto, non è stata sicuramente da ricordare: troppi infortuni lo hanno condizionato, quindi anche lui starebbe spingendo per un ritorno in Italia.

E la Roma ci ha pensato – e forse ci penserà ancora – ma in questo momento, almeno stando alle informazioni del giornalista francese Sébastien Vidal, Federico Chiesa avrebbe già trovato un accordo con il Milan, la squadra allenata da Massimiliano Allegri. “Federico Chiesa ha raggiunto un accordo verbale con il Milan! L’ala del Liverpool è pronta a tornare in Serie A, con trattative in corso tra i due club per un eventuale trasferimento. Un trasferimento in estate è in programma” si legge sul profilo X del giornalista citato prima.

Quindi, se così fosse, possibilità che Chiesa possa approdare alla Roma non ce ne stanno. Vedremo poi se questi colloqui in corso daranno i frutti sperati. Altrimenti, Ghisolfi, un pensierino ce lo potrebbe ancora fare.