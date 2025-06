Addio dopo la finale persa: Roma fregata dalla Juve

La Roma e la Juventus di fronte per un duello di mercato: i bianconeri sembrano essere in vantaggio dopo la finale persa e ora possono chiudere l’affare

I giallorossi sono alla ricerca dello stesso profilo della Vecchia Signora ma possono investire una cifra decisamente più bassa, soprattutto per quanto riguarda l’ingaggio. Ghisolfi dovrà probabilmente rivolgersi altrove per quel tipo di ruolo.

Sul campo si sono date battaglia fino all’ultima giornata per arrivare in Champions League. Roma e Juventus si sono contese un posto tra le prime quattro, consce dell’importanza di avere i proventi della massima competizione europea per costruire la squadra del prossimo anno. Alla fine l’hanno spuntata i bianconeri, mentre i giallorossi si sono presi la piccola, parziale rivincita con la firma di Gian Piero Gasperini, che diventerà il nuovo coach dei giallorossi a breve.

Sul mercato entrambe hanno bisogno di rinforzi e si stanno muovendo per trovarne all’altezza. Se da un lato Giuntoli è stato licenziato al termine del campionato, dall’altro Ghisolfi è ancora in sella e potrà gestire anche la finestra estiva di rafforzamento, per dimostrare che può essere all’altezza della situazione. Uno dei ruoli su cui entrambe le società stanno spingendo forte è quello dell’esterno d’attacco.

La Roma e la Juve vogliono Antony ma i bianconeri sono davanti: i dettagli

La Roma e la Juve vorrebbero inserire Antony nel proprio roster, dopo aver visto di cosa è stato capace nell’ultima stagione con il Betis. La finale persa contro il Chelsea è stato un grande dispiacere ma alla fine questo non dovrebbe incidere sulle scelte future. Il brasiliano classe 2000 tornerà al Manchester United, ma solo di passaggio, visto che dovrà essere venduto al miglior offerente.

Gli andalusi non hanno i 35-40 milioni che servono per acquisire il cartellino dell’ex Ajax e per questo a malincuore dovranno salutarlo. La Juventus, secondo quanto riportato anche dalla stampa brasiliana, in questo momento è in vantaggio e vedrebbe in Antony un profilo perfetto per rinforzare una prima linea apparsa un pochino debole nel corso di questa stagione. Vedremo se riusciranno a trovare l’intesa con i Red Evils per il cartellino. La Roma resta al momento sullo sfondo.