Bomber dalla B: al posto di Abraham arriva lui

La Roma deve vendere in un modo o nell’altro Tammy Abraham, non solo per un discorso tecnico ma anche e soprattutto per l’aspetto economico. Al suo posto un bomber dalla B

Il centravanti inglese ha vissuto un’ottima stagione d’esordio con José Mourinho, vincendo la Conference League e segnando quasi 30 gol complessivi (furono 27). Il problema è che nei successivi anni, vuoi per infortuni e aspetti psicologici, quel giocatore non si è più visto.

Il budget di mercato della Roma quest’estate è strettamente legato alle cessioni. Più Ghisolfi sarà bravo e scaltro nel sistemare le uscite e più potrà portare profili nuovi a Trigoria. Sula carta ci sono dei giocatori che possono fruttare un bel gruzzolo e in tal senso qualcosa è già stato fatto. Se pensiamo che per Le Fée, al netto dei bonus sono arrivati circa 20 milioni e una decina dal Benfica per Dahl, abbiamo già un discreto tesoretto da reinvestire. A questi andranno aggiunti anche i proventi della cessione di Tammy Abraham. L’inglese è forse tra gli esuberi quello che può fruttare meglio a livello economico.

Il Milan non ha intenzione di riscattare Abraham e lo ha rispedito a Roma (stesso discorso al contrario per Saelemaekers). Questo significa che Ghisolfi dovrà trovare una sistemazione in Premier League, dove i soldi per il cartellino potrebbero essere anche oltre i 20 milioni.

Wolverhampton più lontano da Abraham: adesso vogliono un bomber dalla B

A proposito di squadre interessate ad Abraham oltre La Manica, al di là delle solite West Ham e Aston Villa, negli ultimi giorni si era parlato molto anche del Wolverhampton Wanderers. L’allenatore dei Wolves, Vitor Pereira, ha dichiarato di voler rafforzare il reparto avanzato e sta sondando diversi profili per ottemperare alla propria richiesta. Tra i vari nomi accostati c’era anche quello dell’ex Chelsea, considerato in patria un ottimo centravanti e ancora con un buon margine di miglioramento (27 anni).

Il problema è che come scritto dalla stampa britannica in queste ore, il Wolverhampton pare abbia cambiato obiettivo e puntato tutto su uno dei migliori prospetti della Championship. Si parla di Mihailo Ivanovic, serbo in forza al Millwall Football Club. Più giovane e più economico potrebbe essere una valida alternativa. Non una bella notizia invece per la Roma e Ghisolfi.