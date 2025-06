Boomerang Juventus: Tudor firma un altro contratto

Boomerang Juventus: il mancato sì di Gasperini dopo, e di Conte prima, apre le porte ad una clamorosa decisione. Ecco cosa sta succedendo

La panchina della Juventus doveva avere un padrone designato che portava il nome di Antonio Conte. Ma dopo la vittoria dello scudetto e dopo aver ricevuto rassicurazioni sul mercato, il tecnico ha deciso di rimanere al Napoli.

E i bianconeri – che nel frattempo hanno pure dato il benservito a Giuntoli ufficialmente da ieri – si sono ritrovati senza nessuna certezza. Anzi, si sono ritrovati quasi disperati alla ricerca di un nuovo allenatore. La certezza è una sola, al momento: Tudor guiderà la squadra bianconera al prossimo Mondiale per Club che inizierà la prossima settimana e poi, secondo le informazioni che in queste ore sono state riportate dalla direttrice di calciomercato.it, Eleonora Trotta, potrebbe anche restare in sella il prossimo anno. Andiamo a leggere insieme, quindi, le novità.

“La Juve ha ribadito a Tudor – si legge – volontà di continuare insieme. Il tecnico è ovviamente felice di proseguire con i bianconeri, ma non vorrebbe iniziare la stagione con il contratto in scadenza nel 2026“. Sì, perché Tudor ha firmato intanto fino alla fine di questa stagione, con un rinnovo automatico in caso di qualificazione alla prossima Champions League, centrata. Ma arrivati a questo punto anche lui vorrebbe delle certezze, delle garanzie.

Viste le molteplici parole che hanno accompagnato il suo percorso, fin qui, in bianconero, forse il tecnico croato che ha fatto dieci ore di guida per firmare il contratto, non ha tutti i torti. Sembrava dovesse essere un tecnico a termine, uno dei tanti traghettatori che conosciamo nella storia del mondo del calcio. Si potrebbe rivelare in questo momento la decisione per il futuro. Anche se pure in questo caso si dovrà trovare un punto d’incontro.