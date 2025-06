Dal Milan all’Inter, Ibra tradito: game over per il flop di Inzaghi

In seguito all’addio di Simone Inzaghi sono emerse novità di rilievo in merito alle intenzioni di Beppe Marotta sul mercato

Negli scorsi giorni i tifosi nerazzurri sono stati chiari: dopo la cocente delusione subita in finale di Champions, o rivoluzione della rosa o rivoluzione della panchina… Le ultime ore sembrerebbero aver accontentato le frange più rivoluzionarie del popolo interista, dato che Simone Inzaghi è attualmente diretto in Arabia Saudita per apporre la sua firma definitiva per il trasferimento nella Saudi Pro League.

Uno sviluppo che, tuttavia, rischia di attivare anche l’altra prospettiva desiderata dai sostenitori nerazzurri, dato che fatichiamo a immaginare un nuovo tecnico dell’Inter che non pretenda forze fresche per una squadra che appare piuttosto provata sia sul piano fisico (ricordiamo che si tratta di gran lunga della squadra con l’età media più alta del campionato) che su quello mentale.

In tal senso sono emerse delle indiscrezioni a dir poco rumorose su uno dei profili più chiacchierati delle scorse settimane a Milano.

L’Inter mette nel mirino Rashford

Il calciatore in questione è Marcus Rashford, il quale sembrerebbe ad un passo dalla sua prima esperienza al di fuori della sua terra natia.

Il prestito all’Aston Villa, nonostante numeri non propriamente da strapparsi i capelli (sei gol e quattro assist in 25 partite all’attivo), ha dimostrato come l’attaccante inglese sia motivato a rendere anche al di fuori della comfort (neanche tanto più comfort negli ultimi anni) zone rappresentata dal Manchester United.

Non è di certo necessario descrivere nel dettaglio le qualità di un calciatore che nell’ultimo decennio ha più volte incantato tifosi e appassionati di tutto il vecchio continente, ma risulta comunque utile ricordare la particolare versatilità del classe 1997, il quale, grazie a qualità tecniche e fisiche fuori dal comune, potrebbe sia rappresentare una valida alternativa a Lautaro e a Thuram, sia sostituire il ruolo ibrido attualmente coperto da Correa, che piazzarsi sulla fascia nel caso in cui a Milano dovesse approdare un allenatore abituato ad un attacco a tre.

Nel corso del mercato invernale il fuoriclasse inglese era stato accostato al Milan, ma ora, secondo quanto riportato da fichajes.net, pare che l’Inter abbia intenzione di sfruttare il contratto in scadenza con i Red Devils per portare il 27enne ad Appiano Gentile.