Dybala chiama Pogba: ritorno bomba e annuncio UFFICIALE

Un luogo lontano per ritrovarsi dopo un po’ di tempo. Due campioni con un importante passato comune da ricordare.

Ogni sport, a seconda delle necessità, viene di volta in volta definito come una metafora della vita. Il calcio non si è mai sottratto a questa legge ed allora ne approfittiamo per dire il calcio è una metafora della vita.

Come la vita anche il calcio fa incontrare e fa sorgere intense amicizie. Giorni, settimane, mesi, anni passati insieme, nella stesso club, condividendo vittorie e sconfitte, gioie e dolori fino al giorno in cui le strade si dividono. Club diversi, campionati diversi, stati diversi ed i social come costante punto di contatto.

Ma la vita come può dividere così può unire, anzi riunire. Un’amicizia nata in quel di Torino, alla Juventus. Una sola stagione vissuta sotto il tetto del medesimo spogliatoio ma tanto è bastato. Sono passati anni da allora ma ogni occasione è stata buona per rivedersi, per incontrarsi e ricordare quel tempo ormai un po’ andato.

Paulo Dybala e Paul Pogba si ritrovano

Una vacanza di lavoro per Paulo Dybala. Il campione giallorosso sta recuperando dall’infortunio che gli ha impedito di portare a termine regolarmente la stagione. E tra un esercizio e l’altro la visita che non ti aspetti.

Il campione argentino ha condiviso su Instagram una foto insieme al suo grande amico Paul Pogba. Entrambi sono sorridenti e felici di essersi ritrovati. Il centrocampista francese scrive all’ex compagno di squadra nella Juventus: “Cosa guardi Paulo?“. L’argentino ha aggiunto: “La Serie A ti aspetta amico“.

Soltanto una battuta o un vero e proprio scoop di mercato?