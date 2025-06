Rinnovo Svilar, il portiere è a Roma con l’agente: ha già risposto

Il rinnovo di Svilar è uno dei temi più caldi e delicati del calciomercato giallorosso. Giungono in tal senso novità di rilievo

Il calciomercato dell’AS Roma è pronto a ribollire sotto le fiamme della nuova era Gasperini, il quale ha da subito messo in chiaro la sua volontà di rivolgersi al mercato per cucirsi addosso un organico che dovrà sostenere un progetto a lungo termine, fatto di lavoro e idee. Tanta tecnica, tanta gamba e fisicità… solitamente sono queste le caratteristiche che il tecnico torinese desidera dai propri calciatori, a prescindere dal ruolo.

Basti pensare al considerevole numero di calciatori transitati negli scorsi anni a Bergamo, i quali rispettavano tutti, chi più o chi meno, almeno due di questi tre requisiti (o finivano per acquisirli sotto la raffinata gestione dell’allenatore ex Juventus).

Tuttavia per comprare occorre vendere, il che sta spingendo i vertici giallorossi a valutare con cura i profili da inserire nella lista degli irrinunciabili e quelli da delegare senza particolare remore in quella dei sacrificabili. Tra le varie pedine da valutare spicca senza dubbio la grande sorpresa dell’ultimo anno: Mile Svilar.

Il portiere serbo è infatti invischiato da diverso tempo nella trattativa che dovrebbe fornirgli una revisione del contratto, con un rumoroso e crescente sottofondo formato dalle numerose società che stanno tentando di corteggiarlo per portarlo via dalla città eterna.

Svilar a Roma con l’agente: le ultime

Le recentissime indiscrezioni che raccontavano di un incontro programmato tra Svilar e l’AS Roma sono state immediatamente confermate dalle telecamere di calciomercato.it, che hanno intercettato Svilar all’aeroporto in compagnia del proprio agente.

Nonostante Svilar si sia limitato a compiere un’espressione scocciata a domanda diretta sul rinnovo, si tratta certamente di un incontro in grado di suggerire con forza la prossima mossa dell’estremo difensore giallorosso, il quale dirigerà al centro sportivo Fulvio Bernardini per trovare una soluzione definitiva con i vertici giallorossi in merito al suo rinnovo.