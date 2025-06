Rinnovo Svilar, incontro last minute e annuncio Ghisolfi

Calciomercato Roma, le parole di Ghisolfi sul rinnovo di Svilar sono un toccasana per i tifosi giallorossi. Ecco cos’ha detto il diesse dei capitolini

Il tema caldo dell’estate sembra avere ormai una fine. Almeno stando alle parole di Ghisolfi che è stato contattato dal Corriere dello Sport per parlare del rinnovo di Mile Svilar.

Sì, lo sappiamo: il portiere ha ancora due anni di contratto ma guadagna circa un milione di euro all’anno e merita senza dubbio un adeguamento per portarlo vicino, se non davanti, a quelli che mettono molti più soldi in tasca dentro la rosa giallorossa. Ha portato molto punti il numero uno della Roma ed è stato eletto, tra le altre cose, come il miglior portiere della stagione. Insomma, non si può discutere su quello che ha fatto e nessuno nemmeno dentro il club lo mette in discussione.

Rinnovo Svilar: Ghisolfi fa chiarezza

Sappiamo però che le trattative per il rinnovo si sono un po’ arenate nel corso delle ultime settimane. Troppa differenza tra la domanda del giocatore e la prima offerta della Roma. Quindi anche tra i tifosi c’è stato un po’ di malumore, qualcosa che veniva visto come un disimpegno quasi verso una squadra che, sapendo di poter contare su un numero uno forte, non lo avrebbe mai dovuto cedere.

A mettere acqua sul fuoco e a calmare gli animi, quindi, ci ha pensato il direttore sportivo della Roma che, come detto, è intervenuto al Corriere dello Sport con una frase: “Come ho sempre detto, lui è il nostro futuro. Ha ancora due anni di contratto, ma vogliamo rinnovare perché se lo merita: Mile ha disputato una grande stagione ed è diventato un giocatore importante del club“.

Evidente, quindi, che le cose sono cambiate e che la Roma vuole arrivare in fondo alla questione. E magari arrivare anche alle cifre che Svilar ha chiesto e che si merita. Un incontro già oggi? Secondo le informazioni che Di Marzio ha riportato ieri sera sì, potrebbe succedere. Ma queste dichiarazioni sonno sicuramente un toccasana: i tifosi della Roma non aspettavano di sentire altro.