Rinnovo Svilar, l’esito dell’incontro con la Roma

La questione riguardante il numero uno giallorosso ha sempre la priorità in casa Roma. Qualcosa si sta muovendo, vediamo in quale direzione.

I primi passi della nuova Roma intendono mettere in sicurezza le pietre angolari della formazione giallorossa. I dirigenti giallorossi sono impegnati a fissare le basi della formazione titolare da mettere nelle mani di Gian Piero Gasperini.

Importante quanto mai la presenza, nonché ovviamente i consigli e le osservazioni a 360°, di Claudio Ranieri, punto di riferimento prioritario anche per il nuovo tecnico. Fissare le basi della Roma 2025-26 vuol dire principalmente risolvere la questione legata a Mile Svilar. Il numero uno belga è reduce da un’altra grande stagione che lo ha posto all’attenzione di grandi club italiani ed esteri.

La Roma non soltanto non ha intenzione alcuna di perderlo ma vorrebbe che il suo numero uno prolungasse il suo legame con la società giallorossa. Finora i tentativi di indurre il numero belga ad appore la sua preziosa firma in calce al rinnovo sono andati a vuoto. Ma qualcosa si sta muovendo dalle parti di Trigoria.

Vicenda Svilar, vi sono novità

La Roma è tutt’altro che immobile sul fronte Mile Svilar ed oggi, infatti, qualcosa si è mosso. Le ultime notizie arrivano direttamente dall’esperto di mercato, Gianluca Di Marzio.

Mile Svilar ha il contratto con la Roma che scadrà a giugno 2027. Nell’incontro avvenuto nella giornata di oggi le parti in causa hanno mostrato la comune volontà di trovare un’intesa. Saranno necessari altri incontri ma il punto di partenza trovato oggi lascia presagire una positiva conclusione della trattativa.

L’agente del numero uno giallorosso ha confermato la richiesta economica pari a 3 milioni di euro netti annui. Nessuna commissione né l’inserimento di una clausola rescissoria. presente all’incontro anche Claudio Ranieri, che in questo frangente si è rivelato figura fondamentale soprattutto nello smussare gli angoli, attenuare le incomprensioni e per riuscire a trovare un punto di contatto tra le parti che potesse facilitare un principio di accordo.