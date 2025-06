Zidane ha detto sì alla Juventus: decisivo il nuovo dirigente

Emergono novità di rilievo in merito al tanto chiacchierato valzer di allenatori che sta smuovendo con vigore la massima lega italiana

Tra valzer di panchine e calciomercato la sensazione è che tifosi e appassionati in questo momento facciano una certa fatica a rintracciare punti di riferimento reali a cui aggrapparsi per iniziare a prefigurare con consapevolezza la prossima stagione, dato che tutti i precari equilibri conquistati negli scorsi mesi sono rapidamente saltanti nel corso di una manciata di giorni.

Quelli che apparivano come gli allenatori più integrati all’interno del proprio tessuto societario (ovvero Gasperini e Inzaghi, entrambi protagonisti di un progetto a lungo termine in cui parevano godere della fiducia dei propri vertici) hanno ufficialmente lasciato le proprie panchine, mentre colui era stato al centro di innumerevoli speculazioni (Antonio Conte) è rimasto ben saldo al proprio posto.

Un vortice di metamorfosi che ha lasciato senza dubbio l’amaro in bocca alla tifoseria bianconera, dato che la sensazione dominante era che il campione in carica con il Napoli avesse già fatto le valige per recarsi alla Continassa. Ora la Vecchia Signora è divisa tra la possibilità di proseguire il proprio percorso con Igor Tudor e le pressanti richieste della tifoseria per un nuovo allenatore che risulti credibile per la riconquista dei vertici della Serie A.

Zidane alla Juve? Comolli non può rifiutare

In molti tra le fila della tifoseria bianconera temono che in questo frenetico valzer di allenatori la Vecchia Signora possa poi ritrovarsi a ballare da sola o a condividere la pista da ballo con il principe meno ambito di tutti: Igor Tudor. Non è un caso che, secondo quanto emerso di recente, i vertici bianconeri abbiano tentato un affondo disperato per Gian Piero Gasperini, il quale tuttavia sembrerebbe oramai in viaggio verso la città eterna.

Le opzioni credibili a disposizione si fanno sempre meno numerose e la sensazione è che la Juventus dovrà o accontentarsi di Tudor, o puntare talmente in alto da sorprendere tutti. In questo senso vertono le recentissime indiscrezioni riportate da Momblane a Juventibus, il quale ha affermato che negli scorsi mesi Zinedine Zidane avrebbe comunicato alla dirigenza juventina la sua intenzione di tornare a Torino, ma stavolta in veste di allenatore.

Al tempo pare che i vertici torinesi lo abbiano valutato poco in linea con il progetto, ma viene da chiedersi se oggi, nella situazione che ben conosciamo, Comolli avrebbe il coraggio di rifiutarlo nuovamente. In molti sui social stanno obiettando a tale indiscrezione evidenziando la natura tecnico-tattica del francese, il quale è noto per essere più un cosiddetto ‘gestore’ all’Ancelotti o all’Allegri, che un allenatore capace di costruire senza un materiale tecnico di primo livello.

Vi è anche da considerare, tuttavia, che le voci di corridoio parrebbero suggerire che i bianconeri non si risparmieranno affatto sul mercato, il che permetterebbe all’ex centrocampista bianconero di avere a disposizione una Juventus attrezzata e dunque compatibile con le note pretese dell’ex Madrid.