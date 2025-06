Addio al numero 10: scambio in Serie A e firma immediata

Gasperini è a Trigoria e, adesso, Ghisolfi & co. possono realmente dedicarsi a tempo pieno al calciomercato estivo.

Nonostante le premesse suggerissero un terremoto in grado di ribaltare con vigore la gran parte delle big italiane, in terra nostrana le voci sul calciomercato estivo appaiono ancora calmierate a causa del tanto chiacchierato valzer di panchine, il cui impatto potenziale sta rubando la scena alle consuete voci di mercato su chi poi dovrà realmente scendere in campo.

Per impostare un calciomercato efficiente e consapevole è senza dubbio necessario conoscere l’identità calcistica di chi andrà a sedersi sulla propria panchina, dato che appare sempre più consigliato adattare le caratteristiche dei propri calciatori al sistema di gioco, piuttosto che il sistema di gioco ai propri calciatori.

Discorso ancor più valido per i progetti a lungo termine, dove i calciatori vanno e vengono, mentre gli allenatori e le idee forti rimangono.

In tal senso la Roma di Florent Ghisolfi potrebbe avere un certo vantaggio rispetto alle dirette rivali, dato che in queste ore Gian Piero Gasperini è finalmente approdato a Trigoria e, dunque, nei prossimi giorni sarà possibile dialogare per analizzare da cima a fondo l’organico giallorosso e le esigenze sia in termini di operazioni in entrata che in uscita. In tal senso pare che il direttore tecnico francese abbia già iniziato a compiere le proprie mosse… ecco le ultime.

Calciomercato Roma, duello all’ultimo sangue per Mijnans: sgambetto Bologna

Qualità, qualità e ancora qualità… A Gasperini occorre fisicità, gamba, ma soprattutto qualità. La continua ricerca della verticalità e la rapidità nel fraseggio non può infatti prescindere dalla tecnica, il che spiega perché l’Atalanta del tecnico torinese sia stata sempre formata da calciatori dotati di tecnica sopraffina, in particolare dal centrocampo in su.

Basti pensare ai vari Ilicic, Gomez, Malinovs’kyj, De Ketelaere, Lookman ecc… ma anche a Scammacca e Retegui, entrambi centravanti di razza sorprendentemente propensi al fraseggio di qualità (soprattutto il primo), o allo stesso Daniel Maldini, il quale è senza dubbio il prototipo dell’attaccante contemporaneo dotato sia di fisicità che di una particolare disinvoltura con la palla tra i piedi.

In quest’ottica i giallorossi avrebbero messo nel mirino il giovane centrocampista (classe 2000) dell’AZ Alkmaar Sven Mijnans, il quale appare perfettamente compatibile con requisiti sopracitati. Si tratta di un gigante di 190 centimetri dotato di una tecnica sopraffina, il che gli permette di risultare straordinariamente versatile (egli può infatti fungere sia da trequartista tra le linee che da ala destra a piede invertito).

Sulle sue tracce, tuttavia, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, vi è anche il Bologna, i cui vertici sarebbero intenzionati a sfruttare la carta Jesper Karlsson per facilitare l’operazione, dato che quest’ultimo proviene proprio dal club olandese. Uno scambio che, dunque, lascerebbe la Roma a mani vuote, costringendo Ghisolfi a continuare la ricerca per un centrocampista in grado di svolgere il ruolo di regista offensivo.