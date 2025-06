Addio Maignan, Allegri ha scelto Svilar

Ecco le ultime in merito al tanto chiacchierato rinnovo giallorosso di Mile Svilar, dal quale dipendono diverse dinamiche di mercato

Il matrimonio di Gianluca Scamacca ha permesso a Lorenzo Pellegrini e Stephan El Shaarawy di incontrare il prossimo allenatore dell’AS Roma prima del previsto e, ora che Gasperini è giunto nella città eterna, la sensazione è che manchi soltanto la firma ufficiale per iniziare a lavorare sulla Roma del futuro.

In molti tra i vicoli della città eterna stanno tentando di compiere una disamina accurata della rosa per dividerla in “Gasperinabili” e “non Gasperinabili”, dato che nel caso del tecnico torinese, essendoci alla base un’idea di calcio piuttosto chiara e definita, vi è bisogno di una tipologia ben precisa di calciatore.

La continua propensione al dominio offensivo ereditata direttamente dall’Ajax degli anni 90 non può che portare alla perpetua ricerca di calciatori dotati tanto di fisicità quanto di tecnica, vista la necessità di coprire ampie zone del campo in pochi istanti.

Sarà dunque necessario compiere una sessione di mercato sufficientemente impegnata per fornire all’ormai ex Atalanta il materiale desiderato e, dunque, occorrerà anche valutare con attenzione le operazioni in uscita utili a liberare slot e, soprattutto, a rinvigorire le casse giallorosse. In tal senso spicca senza dubbio alcuno il tema relativo a Mile Svilar il cui rinnovo sta prendendo pieghe inaspettate.

Il rinnovo di Svilar si complica: Milan in agguato

La revisione del contratto che lega l’estremo difensore ai giallorossi è inevitabile, dato che negli scorsi mesi il serbo si è rivelato uno dei, se non il portiere più in forma dell’intera lega e, di conseguenza, il suo nome è iniziato a circolare rapidamente tra le dirigenze di tutto il Bel Paese, ma anche tra quelle estere.

Ieri Svilar era giunto nella capitale con il proprio agente per proseguire le trattative con i vertici giallorossi ma, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’incontro non avrebbe avuto esito positivo e, in questo momento, la varie corteggiatrici potrebbero giungere in agguato sul talento giallorosso.

La sensazione è che in questo momento di magra economica la Roma potrebbe dare priorità ad altri ruoli e i 4 milioni di euro di stipendio richiesto potrebbero servire ai giallorossi per alimentare altri ruoli.

A osservare attentamente la situazione ecco il Milan di Massimiliano Allegri, attualmente occupato a tentare di trattenere Mike Maignan, ma altrettanto interessato a preparare un’alternativa immediata.