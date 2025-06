Calciomercato Roma, la lista di Gasperini: ecco i nuovi acquisti

La stagione 2025-26 della nuova Roma di Gian Piero Gasperini sta prendendo avvio. L’arrivo a Roma del nuovo tecnico segna la data di partenza del progetto.

Gian Piero Gasperini è sbarcato nella capitale ieri mattina. Il suo arrivo a Roma può sancire, ancora ufficiosamente, l’inizio del rapporto con la società giallorossa. Il primo contatto faccia a faccia con Claudio Ranieri e poi via al programma prestabilito.

Ogni cambiamento di guida tecnica ne comporta, a catena, infiniti altri. Gian Piero Gasperini è tecnico che fa del lavoro quotidiano la sua forza e sul lavoro quotidiano fonda le sue formazioni. Pertanto ha bisogno di conoscere perfettamente ogni singolo particolare della nuova realtà. I suoi primi giorni ‘romani’ serviranno principalmente a questo.

Con il gradito, e richiesto, ausilio di Claudio Ranieri il tecnico di Grugliasco ha iniziato a fare le prime valutazione della rosa attualmente a sua disposizione. Accanto al lui il suo vice Tullio Gritti. Le valutazioni porteranno a giudizi che indirizzeranno in maniera netta il prossimo mercato della Roma. Le idee dell’ex tecnico dell’Atalanta paiono già molto chiare.

Calciomercato Roma, i consigli per gli acquisti di Gasperini

Nemmeno il tempo di sbarcare a Roma e di prendere i primi contatti con il nuovo ambiente giallorosso che Gian Piero Gasperini ha messo sul tavolo la sua lista della spesa. Di seguito quanto le informazioni riportate da Roberto Maida sul Corriere dello Sport.

Per la Roma che ha impressa nella sua mente Gian Piero Gasperini richiede, per il momento, almeno quattro titolari: un attaccante, un difensore centrale (due in caso di partenza di N’Dicka), un centrocampista e un esterno. Richieste, ovviamente, indicative dal momento che in ottica mercato decisive risulteranno anche eventuali operazioni in uscita.

Interessante sottolineare come il tecnico piemontese intenda interloquire anche con l’allenatore della Primavera, Gianluca Falsini, per avere un resoconto dettagliato sui giovani della Roma e sapere, fin da subito, se vi siano profili pronti per la prima squadra. La storia di Gian Piero Gasperini ci racconta di un tecnico che sa valorizzare come pochi i giovani talenti.

Nemmeno il tempo di scendere dall’aereo che Gian Piero Gasperini è già dentro la Roma.