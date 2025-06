Dalla Juve alla Capitale: arriva la firma del dirigente

Dalla Juventus alla Capitale: arriva la firma del dirigente che stravolge, di nuovo, i piani bianconeri. Ecco cosa sta succedendo

C’era una volta l’appeal della Juventus. Quello che molti sognavano. Adesso, per via di evidenti problemi, e anche di alcune scelte societarie smentite dopo un paio di anni, c’è qualcuno che riesce a dire di no ai bianconeri.

Non è la prima volta che succede ma, probabilmente, dentro i torinesi, nessuno si aspettava davvero potesse finire così la situazione. L’ultimo a declinare la proposta, decidendo di mantenere la parola data alla Roma, è stato Gian Piero Gasperini, contattato nel momento in cui Conte – prima di lui – aveva deciso di rimanere al Napoli rifiutando l’offerta che la Juve gli aveva messo sul piatto. E adesso, quale sarebbe l’ennesimo no? Secondo le informazioni riportate da Fabrizio Romano parliamo di un dirigente che sembrava davvero ad un passo dal ritorno in società. Beh, ovviamente non sappiamo se sia stato il dirigente a dire “no, grazie”, potrebbe anche essere stata la società in questo caso a guardare verso altri profili. Ma la notizia c’è, evidentemente, e ve la riportiamo.

Tognozzi all’Arsenal: niente Juventus

“L’ex responsabile degli scouting della Juventus e direttore del Granada Matteo Tognozzi è attualmente in trattative avanzate per firmare con l’Arsenal. Farebbe parte del team che lavorerebbe sotto la guida di Andrea Berta”. Questo ha scritto il giornalista sul proprio seguitissimo profilo X. Una situazione che, evidentemente, mette ulteriormente in difficoltà la società bianconera.

Che, tra le altre cose, è chiamata a rispondere alla “chiamata” del mondiale per club che inizierà la prossima settimana. Una Juve che andrà con Tudor in panchina e che ha capito, probabilmente, che dovrà continuare anche con l’allenatore croato il prossimo anno. Tudor era arrivato quasi come un traghettatore e dopo Venezia sembrava dovesse lasciare il club nell’immediato. Invece adesso si appresta a rimanere, con un rinnovo di contratto già chiesto. E con almeno 4 colpi importanti sul mercato.