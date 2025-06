Donnarumma lo manda alla Roma: erede Svilar in Serie A

Donnarumma lo manda alla Roma: l’erede di Svilar in Serie A. Ecco l’intreccio clamoroso che vede coinvolto il numero uno giallorosso e non solo

Ieri tra la Roma e Svilar c’è stato un incontro per capire come muoversi sul futuro e per capire, soprattutto, se ci sono i margini di un rinnovo. Sappiamo benissimo che tra domanda e offerta, ancora oggi, ballano delle cifre e nessuno si è avvicinato. Quindi occhio a quello che potrebbe succedere.

Certo, le sensazioni che arrivano sono comunque positive, anche stando alle dichiarazioni dei diretti interessati. L’ultima, ieri, quella di Ghisolfi che ha parlato al Corriere dello Sport. Detto questo, almeno stando alle informazioni che sono state riportate dal giornalista della Gazzetta dello Sport, Giovanni Albanese, qualora Svilar e la Roma dovessero dirsi addio, l’erede potrebbe essere in Serie A.

Donnarumma in Serie A: Di Gregorio al posto di Svilar

Il ragionamento che il giornalista fa ovviamente prende di mira, prima, Di Gregorio: “Dalla Premier League – ha detto sul suo canale Youtube – potrebbero arrivare delle offerte importanti. Ragionare sulla cessione può essere interessante”.

“Non solo la Premier, ma attenzione anche a qualche traccia in Italia: bisogna capire cosa succede tra la Roma e Svilar e anche all’Inter per certi versi. Dico solo che l’estate scorsa, quando Giuntoli andò dritto su Di Gregorio, il portiere veniva ritenuto utile alla causa di Thiago Motta perché bravo con i piedi. Si potrebbe costruire una linea di mercato, bisogna monitorare”.

Anche perché, ha continuato Albanese, ci sono “tracce concrete su Donnarumma: la Juventus non è solo alla finestra ma si inizia a muovere per riportarlo in Italia e per farlo indossare la maglia bianconera avendo anche il gradimento diretto interessato”. Insomma, un intreccio incredibile di numeri uno che potrebbe riportare non solo l’estremo difensore della nazionale in Italia, ma anche Di Gregorio alla Roma nel caso non venisse trovato un accordo tra i giallorossi e Svilar.