Gasperini è a Trigoria: firma UFFICIALE con la Roma imminente

Giungono novità di rilievo sulla tanto chiacchierata epopea che dovrebbe portare Gian Piero Gasperini a firmare per l’AS Roma

Tra i vicoli della città eterna non si parla di altro… tanto che alcuni tifosi nelle scorse ore avevano persino iniziato a pensare che la lunga attesa seguita alle indiscrezioni degli scorsi giorni potesse suggerire un clamoroso annullamento delle pratiche necessarie a portare Gian Piero Gasperini a Trigoria.

Tuttavia è bastata una foto al compleanno di Gianluca Scamacca – in cui compariva Gasperini alle prese con una chiacchiera insieme a Stephan El Shaarawy e Lorenzo Pellegrini – per convincere nuovamente i più scettici che il tecnico torinese potesse realmente essere ad un passo dalla Roma.

La figura di mister Gasperini ha già diviso la città eterna in due fazioni ben distinte, formate da coloro i quali non riescono ad andare oltre ad un carattere che negli scorsi anni ha più volte causato scontri comunicativi tra l’ex allenatore della Dea e il popolo giallorosso e chi, al contrario, non riesce a trattenere l’eccitazione per un allenatore che è senza dubbio alcuno una delle figure più impattanti e influenti dell’ultima decade nostrana (per i risultati raggiunti con la Dea, ma soprattutto per l’affascinante filosofia poi sposata da numerose nuove leve del calcio italiano).

Negli scorsi minuti è giunta una novità di rilievo sul cammino che dovrebbe portare Gasperini a insidiarsi nel centro sportivo Fulvio Bernardini.

Gasperini e agente a Trigoria: la firma ora è davvero ad un passo

Secondo gli ultimi aggiornamenti giunti da Trigoria Gasperini sarebbe giunto all’interno del centro sportivo giallorosso insieme al suo agente, il che non lascia spazio a particolari interpretazioni.

Oramai è soltanto questione di tempo perché venga ufficializzata la firma, dato che ad avallare tale prospettiva vi è anche la presenza di Vitali, ovvero l’uomo delegato all’area amministrativa dei giallorossi.