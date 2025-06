Il grande ex ribalta la Juve: il nuovo DS spiazza tutti

Questa mattina ha iniziato a muovere i suoi primi passi alla Continassa il nuovo Direttore Generale della Juventus, Damien Comolli.

Il cambio della guardia ha quindi avuto luogo alla Juventus. Cristiano Giuntoli è stato. più o meno cortesemente, accompagnato al cancello attraversato, soltanto poche ore dopo, dal nuovo Direttore Generale, il francese Damien Comolli.

Scelte insindacabili della proprietà che si è assunta in pieno la responsabilità di tali operazioni. Alle 11 di questa mattina dunque Damien Comolli e Giorgio Chiellini hanno iniziato a tracciare i tratti essenziali, al momento, della nuova Juventus. Il lavoro che attende i nuovi dirigenti è notevole per quantità e qualità ed il Mondiale per Club Fifa, tanto desiderato qualche mese fa, al momento attrae soltanto per i sicuri ritorni economici.

Il resto è tutto in fieri dal momento che il colloquio tra Comolli e Tudor ha lasciato sensazioni positive ma alcuna certezza. Occorre decidere i primi e più urgenti movimenti di mercato prima della partenza per gli Stati Uniti. A strettissimo giro di posta dovrà poi arrivare anche la decisione sul nuovo direttore sportivo.

Il nome del direttore sportivo sorprende tutti

Mercato, eventuale nuovo tecnico e nuovo direttore sportivo in ordine sparso, queste le priorità in agenda per Damien Comolli.

Anche in ottica nuovo d.s. della Juventus di nomi ne sono circolati diversi. Giovanni Albanese ne propone altri due sul suo profilo X: “Nella lista dei direttori sportivi valutati dalla Juventus, oltre a quelli già emersi, ci sono anche altri due ex: Javier Ribalta e Marco Ottolini“. Javier Ribalta è stato infatti capo osservatore della Juventus per 5 stagioni, dal 2012 fino al 2017.

Anche Marco Ottolini, oggi direttore sportivo del Genoa, ha un passato come dirigente bianconero. Due figure che hanno già avuto modo di lavorare per la Juventus e che quindi ne conoscono già peculiarità ed ambiente. Anche riguardo questa importante decisione dovranno riflettere Damien Comolli e Giorgio Chiellini. Hanno appena iniziato il loro lavoro ma sembrano già in ritardo.