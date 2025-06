Inter, batosta Donnarumma: capolavoro Juve dopo la finale

Donnarumma è attualmente il portiere più ricercato del panorama calcistico mondiale e il suo futuro è pronto a smuovere il calciomercato europeo

Il progetto Juventus non è di certo il più riuscito dell’ultimo quinquennio nostrano, dato che i tifosi bianconeri sono persino arrivati ad abituarsi a digiuni di trofei piuttosto lunghi, che mal si sposano ad una storia gloriosa e ad un recente passato in cui la Juventus sembrava aver inaugurato un ciclo perpetuo (parliamo naturalmente dello storico filotto di vittorie degli anni dieci del terzo millennio).

La stagione appena conclusasi era partita con le migliori intenzioni possibili, come testimoniato dagli ingenti investimenti compiuti da Giuntoli e dall’intesa calcistica che il direttore sportivo ex Napoli e il tecnico italo-brasiliano avevano manifestato, tuttavia lo svolgimento del campionato ha fatto emergere una serie di problematiche piuttosto impattanti, che hanno portato all’esonero di Motta e al successivo approdo di Igor Tudor.

Le prossime settimane saranno a dir poco decisive per sancire le aspettative relative alla prossima stagione, che rischia di rivelarsi uno strano limbo di passaggio tra una gestione e l’altra per via della scarsezza di allenatori pronti a sostituire il croato. Ciononostante le ultime indiscrezioni parrebbero suggerire la volontà da parte dei vertici bianconeri di giungere sul mercato con il coltello tra i denti, pronti a ristrutturare le fondamenta di una rosa che era stata precedentemente cucita intorno alle esigenze di Thiago Motta. Ecco le ultime su uno degli affari più chiacchierati delle ultime settimane tra i corridoi della Continassa.

La Juve si muove per Donnarumma: pronto l’affondo

A prescindere da una finale in cui avrebbe potuto anche portare uno sgabello in campo e piazzarsi con dei pop corn ad osservare lo spettacolo offensivo diretto da Luis Henrique e messo in scena da Dembélé e Doué, in molti hanno individuato in Gianluigi Donnarumma uno dei principali responsabili del triplete del Paris Saint Germain. I parigini sono stati più volte salvati dalle prodezze del talento nostrano, il quale ha risposto ancora una volta sul campo alle numerose critiche giunte negli scorsi anni.

La definitiva consacrazione del portiere azzurro ha portato diverse squadre del vecchio continente a desiderare ardentemente il suo cartellino e, nonostante ad un primo sguardo potrebbe apparire quantomeno improbabile che il PSG si privi proprio dopo il trionfo di uno dei suoi pilastri più preziosi, vi è anche da consideare il contratto in scadenza nel 2026.

Nel caso in cui non dovesse rinnovare, i parigini dovranno dunque sfruttare la prosisma sessione estiva per trarre il massimo dal portiere ex Milan, che, secondo quanto riportato da Giovanni Albanese sul proprio profilo X (Twitter), sarebbe entrato nel mirino della Juventus. I torinesi starebbero infatti agendo sottotraccia nella speranza che qualcosa si muova a Parigi, anche e soprattutto per solidificare lo zoccolo azzurro all’interno dell’organico,