Juve e Roma avvisate, addio rossoneri: destinazione già scelta

Juve e Roma avvisate: ha detto no all’offerta dei rossoneri. La sua destinazione l’ha già scelta. Ecco cosa potrebbe succedere nelle prossime settimane.

In attesa dell’annuncio di Gian Piero Gasperini, che oggi è stato a Trigoria e che nel tardo pomeriggio ha lasciato in centro sportivo dei giallorossi, Ghisolfi a quanto pare si sta muovendo per prendere quei giocatori che l’ex allenatore dell’Atalanta ha chiesto.

In tutti i reparti, è evidente, la Roma ha bisogno di rinforzi. Anche dietro: perché Gasperini è uno che come abbiamo visto gioca uomo su uomo, con coraggio, e vuole dei calciatori che anche fisicamente siano in grado di reggere alcuni ritmi. E uno dei profili che i giallorossi hanno messo nel mirino è quello di Lucumi, difensore del Bologna – la richiesta è di 22milioni di euro, più o meno – che secondo le informazioni riportate da Fabrizio Romano avrebbe preso una decisione sul proprio futuro.

Calciomercato Roma, Lucumi vuole rimanere in Italia

Niente Premier, almeno per ora. Lucumi – che sarebbe entrato anche nel mirino della Juventus e del Napoli – non vorrebbe andare al di là della Manica. Il giocatore, infatti, preferirebbe rimanere in Serie A, rifiutando di fatto quella che è stata una prima offerta arrivata dai rossoneri del Bournemouth per le sue prestazioni.

Il colombiano, da diverso tempo anche nel giro della nazionale, ha quindi deciso di rimanere in Italia. E la Juve e la Roma in questo momento avrebbero quasi via libera per l’operazione se volessero affondare il colpo. Certo, è ovvio, ci sarà da convincere il Bologna a cederlo ma la società emiliana se l’offerta economica sarà vantaggiosa, allora non si metterebbe in mezzo. Sta ai club adesso decidere se accelerare o meno, Lucumi, dal proprio canto, una risposta l’ha già data.