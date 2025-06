Ritorno e addio immediato: altri soldi per la Roma

Ritorno alla Roma e addio immediato: il club giallorosso pronto di nuovo a passare all’incasso. La vicenda è tutta da seguire

Sono diversi i calciatori che sono tornati alla Roma per la fine del prestito con i propri club. Abraham è uno, anche se il suo futuro è tutto da scrivere, mentre anche Bove farà ritorno. E pure in questo caso c’è da capire come andrà a finire.

Qualcuno rimarrà a Trigoria, anche per far capire a Gasperini se è in grado di restare dentro al gruppo. Altri andranno via. Mentre, altri, potrebbero anche rimanere nel loro attuale club. C’è un difensore, infatti, che la Roma ha mandato in prestito secco in Spagna e secondo le informazioni che sono state raccolte da ReteSport proprio nella Liga potrebbe rimanere.

Ritorno e addio immediato: Kumbulla rimane nella Liga

Il profilo in questo caso è quello di Marash Kumbulla, difensore albanese che ha fatto benissimo quest’anno con la maglia dell’Espanyol. L’operazione la scorsa estate si è chiusa in prestito secco e, di conseguenza, è certo almeno per ora il suo ritorno nella Capitale.

Ma il futuro anche in questo caso è tutto da scrivere. I catalani infatti vorrebbero tenerlo e sarebbero anche pronti a prendere il classe 2000 a titolo definitivo. Soldi, quindi, per la Roma, che li potrebbe magari investire in altre operazioni di mercato, soprattutto dietro, visto che sono diversi i nomi che in questo momento stanno circolando in maniera importante. Sempre in attesa dell’annuncio ufficiale di Gian Piero Gasperini che oggi per la prima volta ha visitato Trigoria e che forse domani potrebbe diventare, con i crismi dell’ufficialità, l’erede di Ranieri sulla panchina giallorossa. Di dubbi ovviamente ormai non ce ne stanno.