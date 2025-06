Roma, rinnovo Svilar: cifre svelate dopo l’ultimo incontro

Le ultime ore sono state cariche di novità in casa Roma. La nuova stagione è in pratica già iniziata con l’arrivo del nuovo allenatore.

Giornata ricca di contenuti quella di ieri per la Roma. Una giornata in cui, quasi in contemporanea, si sono verificate situazioni che hanno segnato, e potrebbero segnare, il mercato della società giallorossa nonché la sua intera stagione.

Procediamo con ordine e partiamo dall’arrivo a Roma di Gian Piero Gasperini. Il tecnico di Grugliasco è arrivato in mattinata nella capitale e si è incontrato con colui che più di tutti lo ha voluto come suo successore sulla panchina giallorossa, Claudio Ranieri. L’incontro è avvenuto intorno all’ora di pranzo nei pressi dell’Hotel Cardo, prima ‘residenza’ romana del nuovo tecnico.

In attesa dell’ufficialità, l’ex tecnico della Roma ed il suo successore ne hanno approfittato per un primo scambio di idee e sulle priorità da seguire. Praticamente in contemporanea all’arrivo a Roma di Gian Piero Gasperini c’è da registrare anche l’atteso incontro tra il direttore sportivo giallorosso, Florent Ghisolfi, Lemic, il procuratore di Mile Svilar nonché con lo stesso numero uno giallorosso.

Rinnovo Svilar, queste le cifre sul tavolo

La questione legata al rinnovo del numero uno belga è, al momento, giudicata prioritaria in casa Roma perché, in un senso o nell’altro, potrebbe condizionare la prima fase del mercato giallorosso.

Come riferito da Francesco Balzani due ore di colloquio non hanno portato alla tanto attesa fumata bianca e forse non era nemmeno lecito aspettarsi che ciò avvenisse nell’incontro di ieri, ma ha lasciato le parti ancora distanti. Mile Svilar, ed il suo procuratore Lemic, rimangono fermi alla richiesta di un rinnovo sulla base di un ingaggio di 3,5 milioni di euro.

Una cifra che il numero uno belga ritiene equa per quanto mostrato nell’arco dell’intera stagione ed avendo anche come riferimento gli ingaggi di compagni di squadra meno decisivi di lui. La Roma, dal canto suo, ha messo sul tavolo una proposta di rinnovo a 2,5 milioni di euro e non vorrebbe salire ancora poiché vi è un monte ingaggi da tenere sotto controllo.

Il Fair Play Finanziario rappresenta infatti ancora una fastidiosa spada di Damocle che pende sulla testa della società giallorossa ed impedisce alla stessa di operare con maggiore libertà. La Roma ed il suo numero uno si sono presi ancora qualche giorno di tempo per le necessarie valutazioni.

Nel frattempo grandi club come il Bayern Monaco, il Manchester United nonché il Milan di Massimiliano Allegri che teme di perdere Maignan, inseguito dal Chelsea, seguono con interesse l’evoluzione della vicenda contrattuale di Mile Svilar.