Svilar al posto di Donnarumma: l’Inter affossa la Roma

Dopo l’ondata dedicata agli allenatori, e non ancora conclusa, sono i numeri uno ad assurgere al ruolo di protagonisti. Si prevedono importanti movimenti.

La Roma il pensiero legato al nuovo tecnico l’ha ormai pressoché risolto. Manca soltanto l’ufficialità poi Gian Piero Gasperini potrà iniziare, ufficialmente, a lavorare alla Roma della prossima stagione.

Chi invece pare ancora a metà del guado è l’Inter di Beppe Marotta. Soltanto qualche settimana fa osannata in ogni dove ed ora, dopo una stagione senza trofei, alle prese con la sgradita, e sgradevole, novità della necessità di trovare di un nuovo allenatore. Trofei o meno il programma dell‘Inter già prevedeva un profondo cambiamento della rosa nerazzurra.

Si prevede un’estate intensa per Marotta ed Ausilio. Le delusioni delle ultime settimane forse renderanno il rinnovamento ancora più marcato rispetto a quello previsto. Il settore difensivo appare il reparto che merita maggiore attenzione, se non altro per l’elevata età media dei difensori nerazzurri.

L’Inter mette nei guai la Roma

Ogni profondo cambiamento, soprattutto se riguarda il pacchetto arretrato, non può che partire dal portiere. In questo senso Inter e Roma sono accumunate.

La Roma è alle prese con il rinnovo del contratto del 25enne numero uno belga, una situazione pressoché identica a quella dei neocampioni d’Europa del PSG che valutano il rinnovo del contratto di Gianluigi Donnarumma. Anche da Parigi come da Roma non arrivano novità sostanziali.

Sul numero uno azzurro vi è il forte interesse dell’Inter. Il PSG potrebbe allora cautelarsi andando a disturbare la Roma e tentando direttamente Mile Svilar. Il solo pensiero di un possibile avvio di una trattativa con il club che ha appena conquistato la Champions League renderebbe complicato il prosieguo del discorso appena abbozzato con la società giallorossa.

Si tratta soltanto di ipotesi di mercato teoricamente sul tavolo ma che, al momento, non hanno alcun riscontro reale. Il mercato vive di idee che vanno e vengono, che possono dare avvio a trattative ma che, il più delle volte, si sciolgono come neve al sole. E poi si ricomincia con nuove idee.