Svolta improvvisa in Serie A: De Rossi nuovo allenatore

Svolta improvvisa in Serie A: Daniele De Rossi nuovo allenatore. E questo interessa anche alla Roma. Cosa sta succedendo in queste ore

Nell’intreccio delle panchine che mai come quest’anno s’è visto in Serie A, ci potrebbe rientrare anche un tesserato della Roma.

Allora, la panchina più calda in questo momento, come sappiamo, è quella dell’Inter: dopo l’addio di Simone Inzaghi, e il no di Fabregas – o per meglio dire del Como – secondo le ultime indiscrezioni di mercato i nerazzurri hanno iniziato a sondare il terreno per Chivu. L’ex (ha allenato la Primavera per molti anni) avrebbe ricevuto in queste ore anche l’ok della società emiliana per iniziare a parlare appunto con Marotta e Ausilio. E capendo l’antifona – ovviamente sarebbe difficile dire no – i ducali, stando alle informazioni che in queste ore sono state riportate da Alfredo Pedullà, si starebbero tutelando.

De Rossi al Parma: è nella lista

Il giornalista sul proprio profilo X ha scritto questo: “Il Parma comincia a valutare qualche profilo in caso di probabile addio di Chivu. Ci sono almeno tre quattro opzioni: compresi Vanoli, Gilardino e De Rossi che aveva appena parlato col Como. Ma siamo ai primi giri d’orizzonte”.

Direte voi: la situazione cosa interessa alla Roma? Interessa eccome, perché DDR la scorsa estate aveva firmato un contratto triennale con il club prima di essere esonerato per lasciare posto a Ivan Juric. Quindi, qualora De Rossi trovassi un’altra squadra, è evidente che il bilancio dei Friedkin si alleggerirebbe di un bel po’ e questo, ovvio, permetterebbe alla società, magari, di pensare a qualche innesto in più. Ma siamo come detto solamente alle prime fase, ai primi giri di chiamate. Potrebbe succedere davvero di tutto da qui alle prossime ore.

Di certo c’è da dire una cosa: lo stesso De Rossi un po’ di tempo fa aveva detto che il suo presto sarebbe tornato ad allenare e forse è arrivato il momento. Anche perché si è parlato pure della Fiorentina, alla ricerca di un erede di Palladino.