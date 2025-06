Vlahovic firma in Serie A: lascia subito la Juventus

Vlahovic firma in Serie A: l’attaccante serbo come sappiamo è alla ricerca di una sistemazione. Addio immediato, rimane nella massima serie

Il futuro di Dusan Vlahovic da un lato lo conosciamo tutti: l’attaccante serbo della Juventus, che ha un contratto in scadenza il 30 giugno del 2026, non ha nessuna possibilità di rimanere in bianconero.

Se mai ci sono state delle prove di rinnovo nei mesi scorsi – il dubbio viene adesso – non si è mai arrivati a dama. Anche perché se prendi uno stipendio di 12milioni di euro all’anno non è che lo vuoi abbattere. Quindi i bianconeri gli stanno trovando una sistemazione e secondo le informazioni che sono state riportate dal giornalista Marco Conterio, il futuro di Vlahovic potrebbe essere con un grande ex. In Serie A, ovviamente.

Vlahovic al Milan: la situazione

“Il futuro di Dusan Vlahovic potrebbe essere ancora in Italia e con Massimiliano Allegri: è un’idea per l’attacco del Milan” ha scritto il giornalista citato prima. Che poi ha continuato: “Allegri gradirebbe ritrovare la punta serba, in scadenza nel 2026 e in uscita adesso dalla Juventus. Vlahovic dovrà drasticamente abbassare le pretese d’ingaggio (ora da 12 milioni all’ultima annata alla Juve), col Milan che proverà a spalmarlo su più stagioni”.

E infine: “Ancora nessuna trattativa ufficiale aperta ma Vlahovic per il Milan di Allegri è ben più che un’idea”. Insomma, l’idea del serbo in rossonero, con quello che fino allo scorso anno è stato il suo allenatore, potrebbe diventare qualcosa in più di una lampadina accesa. Anche perché il Milan, con i soldi che arriveranno da alcune cessioni importanti, sembra avere quella possibilità economica che serve per fare qualche colpo.

Senza nemmeno dimenticare, ovviamente, che proprio di una punta il Milan ha bisogno, impossibile immaginare di giocare tutta la stagione con il solo Gimenez. Abraham è andato via e non tornerà, puntellare l’attacco è un obiettivo di Tare e di Allegri. E Vlahovic potrebbe essere il colpo giusto.