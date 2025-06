60 milioni e un giocatore per Leao: il Milan scavalca Allegri

Ecco le ultime in merito al tanto chiacchierato e discusso futuro di Rafael Leao all’interno della rosa del Milan di Allegri

Per molti il connubio formato da Massimiliano Allegri e il Milan potrebbe tornare a regalare delle soddisfazioni importanti alla tifoseria rossonera, la cui pazienza è stata messa a durissima prova nel corso della stagione appena conclusasi. Nel corso dell’annata il popolo milanista si è detto più volte indignato per l’ampia forbice che si è tragicamente concretizzata tra i risultati e la qualità della rosa, che per pregio dei calciatori sembrava non dover invidiare niente ai club più competitivi del campionato.

L’ottavo posto risulta infatti a dir poco stretto ad una formazione che poteva contare su individualità come Reijnders – ovvero uno dei centrocampisti più raffinati e efficaci dell’intero panorama europeo, non a caso finite nelle grinfie di un certo Pep Guardiola -, Pulisic, Joao Felix, Walker, Maignan, Leao, Theo Hernandez ecc…

I vertici rossoneri sono tuttavia intenzionati ad invertire tale trend e in tal senso la scelta di Massimiliano Allegri non è di certo casuale: l’ex allenatore della Juventus è senza dubbio alcuno uno dei profili a cui solitamente ci si rivolge quando si vuole valorizzare una rosa già sufficientemente blasonata, a cui manca quella concretezza necessaria a ottenere risultati all’altezza degli sforzi compiuti sul calciomercato. Nelle scorse ore sono emerse delle novità di rilievo proprio sul frizzante calciomercato rossonero e su uno degli esponenti più chiacchierati della rosa milanista.

Il Bayern piomba su Leao: Allegri perde la gemma più desiderata?

La figura di Rafael Leao è senza dubbio alcuno una delle più divisive dell’ultimo quinquennio nostrano, durante il quale l’esterno portoghese classe 1999 ha da una parte deliziato tifosi e appassionati con delle giocate sontuose, dall’altra ha messo alla prova la pazienza di alcuni sostenitori rossoneri per via di un atteggiamento ritenuto alle volte sin troppo superficiale e lezioso.

Insomma… proprio quel tipo di calciatore che sembrerebbe sposarsi alla perfezione con la sapiente gestione psicologica di Max Allegri (stimato decisamente più per la sua capacità di gestire le menti dei propri campioni che per la raffinatezza sul piano tattico) e anche con la tendenza di Allegri a ripartire in contropiede con rapidità.

Non è un caso che, secondo le recenti voci di corridoio trapelate, il tecncico toscano abbia più volte indicato il cartellino di Leao come uno dei pochi inamovibili della compagine rossonera.

Tuttavia, secondo quanto riportato da Nicolò Schira sul proprio account Twitter, pare che il Bayern Monaco abbia già fissato un appuntamento in calendario per incontrare i vertici rossoneri e discutere del futuro del portoghese, per il quale i tedeschi sarebbero pronti ad offrire 60 milioni di euro più una contropartita. La soglia fissata dal Milan per iniziare a discutere è di 100 milioni di euro, dunque tutto dipenderà dalla bontà della contropartita offerta.