Addio Roma, ha scelto De Zerbi: accordo e firma triennale

Arriva un clamoroso addio alla Roma, motivato dalla scelta di Roberto De Zerbi, che è riuscito a convincerlo alla firma: si parla di un contratto triennale

I giallorossi avevano tutta l’intenzione di fare sul serio per questo profilo, ma di fronte alla decisione del club allenato dal tecnico bresciano c’è stato davvero poco da fare. Ghisolfi aveva pensato a lui come innesto a centrocampo ma dovrà virare altrove.

La Roma sta lavorando forte su alcuni rinforzi per la prossima stagione, sapendo benissimo che a Gasperini serviranno almeno 3-4 titolari in più, al netto delle cessioni già concordate. Per questo Ghisolfi non può perdere tempo e si sta guardando intorno, cercando di capire quale potrebbe essere la presa più aggredibile- A centrocampo, con la posizione di Paredes in bilico e la condizione tutta da valutare di Pellegrini dopo l’infortunio, serve un profilo giovane ma di valore, da affiancare alla certezza Manu Konè. Di nomi ne sono usciti tanti nelle ultime settimane, alcuni smentiti, altri indirettamente confermati.

Tra questi, proprio per la mediana, figurava anche Angel Gomes, centrocampista inglese di origine portoghese, che ha disputato una grande stagione con la maglia del Lille. Per questo molti club hanno messo gli occhi su di lui e vincere la concorrenza non è per niente semplice.

Tutto fatto per Angel Gomez all’Olympique Marsiglia: De Zerbi lo soffia anche alla Roma

Secondo le notizie provenienti dall’Inghilterra e come riportato su X da Fabrice Hawkins, di RMCSport: “Angel Gomes e l’Olympique Marsiglia hanno raggiunto un accordo di massima per un contratto triennale”.

Il giornalista britannico poi aggiunge: “Il nazionale inglese è svincolato e l’OM vuole finalizzare il suo arrivo questa settimana. Con gli occhi puntati anche da Tottenham e West Ham, Gomes ha dato la sua preferenza al Marsiglia. Le prestazioni della squadra marsigliese guidata da De Zerbi, così come la qualificazione alla Champions League, hanno convinto Angel Gomes”. Nonostante il suo fisico piccolino e la forza non certo straordinaria, Gomes sembra essere un centrocampista totale, bravo negli inserimenti e dotato di buona fantasia. Un centrocampista che sa fare tutto abbastanza bene, anche se con i suoi 166cm avrebbe potuto faticare in Serie A. Ora se lo godrà il tecnico bresciano nel suo OM.