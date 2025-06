Allenatore Roma, UFFICIALE: Gasperini ha firmato

Finalmente il club giallorosso ha annunciato il nome di chi prenderà il posto di Claudio Ranieri

La lunga ed estenuante attesa è finita: la Roma ha un nuovo allenatore. Dopo mesi di caccia all’indizio e ad improbabili accordi raggiunti, con tanto di liste di mercato discutibili, Dan e Ryan Friedkin hanno comunicato il nome del successore di Claudio Ranieri. Dopo un lungo casting, checché ne dica chi parlava di un contratto già firmato da mesi, la proprietà americana ha scelto Gian Piero Gasperini.

All’ex tecnico dell’Atalanta spetterà l’arduo compito di proseguire l’ottimo lavoro svolto da Sir Claudio che, grazie ad una clamorosa rimonta, ha addirittura sfiorato la qualificazione alla Champions League, mancata per un solo punto. Al nuovo allenatore è stata affidata la missione, da un lato di provare a riportare la Roma nei primi quatto posti in classifica, dall’altro di raggiungere la finale di Istanbul in Europa League.

Nuovo allenatore Roma: contratto di 3 anni per Gasperini

Dopo una trattativa caratterizzata da molti tira e molla, Gasperini ha raggiunto l’intesa definitiva con il club capitolino, firmando un contratto di tre anni, a circa 5 milioni di euro. Accostata a grandi nomi come Carlo Ancelotti, Massimiliano Allegri e Jurgen Klopp, la panchina giallorossa ha finalmente un nuovo padrone e c’è ora grande curiosità nel captare la reazione dei tifosi romanisti.

Ecco il comunicato ufficiale della Roma: “L’AS Roma è lieta di annunciare che Gian Piero Gasperini è il nuovo Responsabile Tecnico della Prima Squadra. La carriera di Gasperini è stata finora caratterizzata da tattiche innovative, cultura del lavoro e una straordinaria capacità di valorizzare i giocatori. La Proprietà e Claudio Ranieri sono convinti che Gasperini sia l’uomo giusto per questo incarico. Benvenuto, Mister! Forza Roma!”.