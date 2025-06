Batosta Inter da 15 milioni: firma con la Juve prima del Mondiale

Batosta Inter da 15 milioni: la firma con la Juventus potrebbe arrivare prima del Mondiale per Club. Lo stallo per l’allenatore ha fatto la differenza

Secondo le informazioni che questa mattina sono state riportate dal Corriere dello Sport la Juventus ha accelerato il passo, pronta a bruciare l’Inter per l’attaccante.

Una firma, che stando a quanto si legge sul giornale, potrebbe anche arrivare prima rispetto all’inizio del mondiale per club negli Stati Uniti ormai alle porte. Una firma che che metterebbe ko i nerazzurri ma anche il Napoli che lo avevano messo nei propri radar ma che, nelle ultime ore, sembra aver mollato la presa. Insomma, in poche parole, la Juventus di Tudor potrebbe avere presto il nuovo attaccante.

Calciomercato Juventus: tutto su David

Il nome è quello di David, al momento ancora al Lille, ma con un contratto in scadenza alla fine di questo mese che non verrà rinnovato. Il calciatore canadese non ha fretta di decidere, ma senza dubbio adesso la Juventus ha messo la testa davanti a tutti. Pronto un contratto importante, da oltre 5 milioni di euro all’anno, e anche un bonus alla firma per il giocatore, visto che lo stesso come vi abbiamo appena detto si libererà a parametro zero.

Un bonus dal valore di 15milioni di euro, cash, da versare nel momento in cui il giocatore metterà nero su bianco. E questa accelerazione improvvisa da parte della Juventus potrebbe fare decisamente la differenza. Oltre questo, se la firma dovesse arrivare già nello spazio dei prossimi giorni, è evidente che sarebbe pure un segnale per Dusan Vlahovic. Il serbo come sappiamo ha un contratto in scadenza il 30 giugno del 2026 e deve essere ceduto perché nessuno dentro la Continassa vuole rinnovare un accordo da 12milioni di euro all’anno. L’arrivo di David metterebbe pressione al giocatore che capirebbe di non avere spazio.

Se qualcuno dovesse bussare alla porta dei bianconeri con 25milioni di euro, si potrebbe iniziare a intavolare una trattativa per l’addio: da ieri sembrerebbe ci possa essere anche il Milan pronto a prenderlo con Allegri che abbraccerebbe di buon grado il suo ex calciatore.