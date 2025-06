Un bomber da 40 milioni nel mirino dei Friedkin, che non badano a spese e vogliono pagare la clausola rescissoria: può essere un vero crack di mercato

I proprietari americani hanno l’intenzione di fare manovre importanti in questo mercato e devono cercare di non scontentare nessuno. Al momento i principali investimenti sembrano indirizzati verso l’Everton, come testimonia quest’ultima trattativa.

Questo mercato sarà molto importante per i Friedkin, sia in chiave Roma che in chiave Everton. Nella Capitale dovranno cercare di sostenere Gasperini per il suo primo anno in giallorosso, mentre a Liverpool dovranno cercare di dimostrare di essere all’altezza della nuova avventura. Anche Moyes è molto esigente e vuole riportare i Toffees in bel altre posizioni in classifica. Tra l’altro ci sono delle assonanze nei tentativi di acquisti delle due società o perlomeno nelle necessità delle due rose. Entrambe le squadre hanno bisogno di un restyling profondo in attacco, dove mancano i numeri dei bomber. Dovbyk è in attesa di conferme mentre Calvert-Lewin al momento non ha ancora firmato il rinnovo di contratto.

Lo sguardo è rivolto a nomi giovani e di prospettiva, con la piccola ma grande differenze che in Inghilterra si possono spendere soldi completamente diversi per gli acquisti, considerando i bilanci a disposizione (su tutti grazie ai diritti tv altissimi). Ecco quindi che l’Everton vuole bussare alle porte della Premier del prossimo anno con un innesto da 40 milioni, che farebbe molto comodo anche alla Roma.

I Friedkin fanno le cose in grande per l’Everton: le mani su Thierno Barry del Villarreal

Come riportato dal portale TEAMtalk, l’Everton sta valutando molto attentamente il profilo dell’attaccante del Villarreal Thierno Barry, considerato uno dei top futuri a livello europeo e seguito anche da Como e Milan in passato. I Toffees sono alla ricerca di un nuovo centravanti, in un momento di incertezza che circonda Dominic Calvert-Lewin, il cui contratto scade il 30 giugno e sembra che non verrà rinnovato.

Il talentuoso 22enne del Sottomarino Giallo, ha segnato 19 gol in 41 presenze in tutte le competizioni nel 2024/25, giocando un ruolo fondamentale nella qualificazione alla Champions League.

Barry è stato acquistato dal Villarreal provenendo dal Basilea la scorsa estate per circa 15 milioni di euro (12,7 milioni di sterline), bonus inclusi. Il suo contratto scade nel 2029 e c’è una clausola rescissoria di 40 milioni per liberarlo. Sembra proprio che i Friedkin accontenteranno Moyes pagandola.